LC Waikiki’den yeni teknoloji yatırımı

Türkiye’nin moda perakendeciliğinde öncü şirketlerinden LC Waikiki, 800 kişilik güçlü BT ekibi ile 5 kıtada, 60 ülkede bulunan 1300’den fazla mağazası ve 25 lojistik merkezinin tüm BT altyapısını kendi ekipleriyle sürdürüyor.

Bununla birlikte yapay zeka, üretken yapay zeka, iş zekası, bulut bilişim ve e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi projelere imza atan LC Waikiki, e-ticaret, lojistik, mağazacılık, tedarik zinciri, ERP ve planlama gibi geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri sunuyor. Bu çözümleri Türkiye’de yerleşik 2 veri merkezi ve bunun yanı sırsa iki büyük bulut hizmet sağlayıcı üzerinden sunuyor. LCW Digital’i kurarak dijitalleşme odaklı çalışmalarını ve stratejisini yeni bir seviyeye taşıyan LC Waikiki, teknoloji dünyasında da öncü bir oyuncu olma hedefiyle inovasyon, Ar-Ge ve iş birliği çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

LCW Digital’in teknoloj alanındaki global trendleri yakından takip ederek, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü destekleyen bir yapı oluşturacağını belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin, iş birliklerini artırmanın ve yenilikçi projelerle fark yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söylüyor: “LC Waikiki olarak perakende sektöründe ve moda dünyasında öncü bir marka olarak konumlanıyoruz. Şimdi LCW Digital ile bu liderliği teknoloji alanına da taşıyoruz. Halihazırda güçlü teknoloji ekibimizle pek çok yenilikçi projeye imza attık. Ancak artık bunu bir adım ileriye taşıyarak, dijitalleşme ve Ar-Ge odaklı bir yapıya kavuşuyoruz. LCW Digital ile sadece kendi iş süreçlerimizi daha da güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlayacağız. Bu hamle, moda ve teknolojinin kesişim noktasında nasıl bir fark yaratabileceğimizi gösteren güçlü bir örnek olacak.”