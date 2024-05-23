LCW.COM ile pazar yeri dünyası yeni bir oyuncu kazandı

Moda dünyasının yeni dijital pazar yeri LCW.COM şu anda 380 markaya ve 210 satıcıya ev sahipliği yapıyor.

LC Waikiki, lcwaikiki.com’u, LCW.COM ismiyle büyük bir pazar yerine dönüştürerek sektöre yeni bir soluk kazandırdı. Yaklaşık üç yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararı alan LC Waikiki, sadece kendi e-ticaret sitesi lcwaikiki.com üzerinden satış yapmaya başladı. 3 yıllık sürede ürün satış rakamlarını ve ciro içindeki payını yükselten lcwaikiki.com, 2023 yılı itibarıyla farklı markaları da bünyesine katarak pazar yerine dönüşüm sürecini başlattı. 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak olan LCW.COM, önümüzdeki dönemde yeni marka ve satıcıları da çatısı altına toplayacak.

En iyi deneyimi amaçlıyoruz

LCW.COM ile pazar yeri dünyasına yepyeni bir oyuncu kazandırdıklarını belirten LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi: “LC Waikiki olarak her zaman iyi tanımaya çalıştığımız müşterilerimizin güvenilir ürünlere güvenilir bir platform üzerinden ulaşmalarını sağlamak ve müşteri deneyimini artırmak amacıyla LCW.COM’u hayata geçirdik. Platform üzerinde müşteri deneyim alanlarını yeniledik, arayüzleri kullanıcı deneyimine daha uygun hale getirdik. Site hızını artırırken gezinme kolaylığı, filtrelerde ve doğru ürün bulma algoritmalarında iyileştirmeler sağladık. LCW.COM dönüşüm sürecinde pazar yerinde bulunan markalarla güvene dayalı bir ilişki kurarken tüm paydaşlarımıza kazandıran bir yapıya büründük. Satıcılar için satış işlemini kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdik. Tüm bu süreçte önceliğimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için en iyi deneyimi sunabilmek oldu. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”