letgo ile internetten araba almak kolaylaşacak

Türkiye’nin en büyük ikinci el platformu letgo, letgo oto+ ile büyümesini sürdürüyor. 2020 yılının sonunda ilki İstanbul Maslak’ta faaliyete giren letgo oto+’ın ikinci şubesi “araba alım merkezi” olarak İstanbul Pendik’te açıldı. Müşteriler, zahmetli ve uzun süren araba satış sürecini letgo oto+ merkezlerinde birkaç saat içerisinde tamamlayabiliyorlar. Böylece letgo oto+ yetkilileri müşterilerinin arabalarını, değerinden kaybettirmeden hızlı ve kolay bir şekilde satın almış oluyor. Profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında sunulan fiyat teklifi ile hemen noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında müşteriye nakit olarak yapılabiliyor. Ayrıca müşterilere; Maslak merkezi, letgo uygulaması ve letgootoplus.com kanalları üzerinden yine letgo güvencesiyle kolayca araba satın alabilme imkanı da sunuluyor.

letgo oto+ ile dijitalden fiziksele uçtan uca kusursuz bir müşteri deneyimi sunarak araba alıp satmayı çok kolay ve güvenli hale getirdiklerini ifade eden letgo Genel Müdürü Onur Kavak, “Türkiye’de ikinci el araba dendiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olma hedefiyle çıktığımız bu yolculukta hızla büyümeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce İstanbul Maslak’ta açtığımız letgo oto+ araba alım merkezinin ikincisini İstanbul Pendik’te müşterilerimizin hizmetine sunduk. Hedefimiz ilk önce Maslak, şimdi de Pendik'te faaliyete geçen letgo oto+’ın Türkiye’nin farklı noktalarında da operasyonlarını sürdürmesi olacak” dedi.

Araba satışını çok daha güvenli ve hızlı hale getirirken, alım tarafında sundukları hizmetleri de tamamen online kanallara taşıyarak araba almayı internetten kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Onur Kavak, “Bizim en büyük showroom’umuz dijital platformumuz” ifadesiyle letgo uygulamasının 7/24 açık ve online showroom olduğunu vurguladı.