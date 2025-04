Lezita, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yetkisi aldı

Lezita, Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı" yapma yetkisi kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, aldığı onayla ileri işlenmiş ürünlerini Avrupa pazarına gönderebilecek. Geçen yıl 75 milyon dolarlık ihracata imza atan Lezita, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında 7'nci, kanatlı eti ihracatında ise 1'inci sırada yer aldı. Lezita, İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl gerçekleştirdiği ve şirketlerin üretimden satışlara göre değerlendirildiği İSO 500 araştırmasının 2023 sonuçlarına göre ise Türkiye'nin en büyük 78'inci şirketi olma özelliğini taşıyor. Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Ege'nin İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışmasında ise bölgenin en büyük 6'ncı firması olarak yer alıyor. Lezita, İzmir Kemalpaşa'daki et entegre tesisinde, taze etten, pratik, şarküteri, köfte, döner ürün grubunda hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, alınan onayla global bir gıda markası olma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. Ergül, "Bu onayla global gıda markası olma hedefimize bir adım daha yaklaştık. 70 ülkeyi aşan ihracat pazarımızı daha da genişleteceğiz. Ülkemizi AB ülkelerinde de en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.Şirket olarak ihracatta hedeflerini büyüttüklerini vurgulayan Ergül, "Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz lezzetli ve inovatif ürünlerimizi artık AB ülkeleri de tanıyacak. 70 ülkeyi aşan ihracat pazarımızı daha da genişleteceğiz. Ülkemizi AB ülkelerinde de en iyi şekilde temsil edeceğiz. İhracatta, hedef pazarlarımızda uzun vadeli iş birliği geliştirebileceğimiz iş ortaklarıyla çalışmaya özen gösteriyoruz. Her pazara özel ürün ve satış stratejileri geliştiriyoruz. 2025 yılında yoğun Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi yeni pazarlarla tanıştıracak, Türkiye’nin ihracat hacmine katkımızı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.