Lezita'da yeni atama

Satış ve Pazarlama biriminin iki departman olarak ayrıldığı Lezita’da satış direktörlüğüne şirket içinden yeni atama yapıldı.

5.04.2024 16:12:070
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Lezita'da yeni atama

Türkiye’nin sevilen piliç eti markalarından Lezita’da Satış Operasyon Planlama Müdürü olarak görev yapan Ersan Koçer, Lezita Satış Direktörü görevine getirildi.

Satış ve Pazarlama biriminin iki departman olarak ayrıldığı Lezita’da Genel Müdürlük’e bağlı Satış Operasyon Planlama Müdürü olarak görevini yürüten Ersan Koçer, Satış Direktörü olarak atandı.  

Gıda sektöründe uzun yıllara uzanan tecrübeye sahip olan Ersan Koçer, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 1997 yılında başlayan Koçer, Yudum Gıda ve Moova Gıda’da üst düzey pozisyonlarda görev aldı. 2015 yılında Lezita ailesine Lojistik Müdürü olarak katıldı. Ardından Lezita Üretim Planlama Müdürü görevine getirilen Koçer, 2020 yılından bu yana Satış Operasyon Planlama Müdürü olarak çalışıyordu. Ersan Koçer, Lezita Satış Direktörü olarak yeni görevine 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başladı.

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