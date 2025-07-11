LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının 11 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacağını bildirdi.

Çeşitli temaslar için Edirne'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Tekin, LGS sınavı sonuçlarının 11 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacağını bildirdi. Tercih dönemine ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "14-24 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız.



Ayrıca sınava girip tercih yapacak öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada tercih danışmanlığı birimi kurduk. Çocuklarımız ve aileleri bu noktalarda öğretmenlerimizden rehberlik desteği alabilecek. Şimdiden gençlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 15 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 öğrenci tam puan aldı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.