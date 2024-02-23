Liderlerin erken uyarı sistemi: Ekonomide hangi işaretlere bakıyorlar?

Aslında her liderin bir erken uyarı sistemi var. Tehlikeyi işaret eden bu ikaz göstergelerini liderlere sorduk. İşte yanıtlar…

23.02.2024 16:43:400
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Liderlerin erken uyarı sistemi: Ekonomide hangi işaretlere bakıyorlar?

Nil Dumansızoğlu / [email protected]

Capital 2024 Ocak sayısından

Bir liderin en önemli sorumluluklarından biri de “fırtınada” gemiyi yüzdürerek güvenli bir limana demir atmak. Bunun için Kibar Holding’in yönetim kurulu başkanı Ali Kibar’ın dediği gibi “koku alma duyuları kuvvetli” olmak gerekiyor. “Grubumuzun 50 yıllık bilgi birikimi ve 7-8 kriz yönetim tecrübesi olduğu için koku alma duyularımız kuvvetli. Gelmekte olanı 2 yıl evvelinde görebiliyoruz” diyen Ali Kibar, şirket bünyesinde “erken uyarı sistemi” geliştirdiklerini söylüyor. 

Aslında her liderin bir erken uyarı sistemi var. Tehlikeyi işaret eden bu ikaz göstergelerini liderlere sorduk. 

Yanıtları BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


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