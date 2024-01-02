Likidite fazlası rekor seviyeye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) karşı hamlelerine rağmen bankacılık sisteminde likidite fazlası 363,2 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi.

2.01.2024 09:30:000
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Likidite fazlası rekor seviyeye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma konusunda adımlar atarken, sistemdeki likidite fazlasında yükseliş rekor getirdi.

TCMB verilerine göre 29 Aralık itibariyle net fonlama eksi 363,2 milyar TL olarak kaydedildi. Bu durum sistemdeki likidite fazlasına işaret etti.

Daha önce Eylül 2023'te likidite fazlası 338,8 milyar TL'ye yükselmiş ve rekor kırmıştı.

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