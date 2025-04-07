Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu, limon ihracatının 8 Nisan'dan itibaren geçici süreyle durdurulmasına karar verildi.

7.04.2025 09:35:160
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Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yerli üretimin korunması ve artırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla da ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Bakanlık tarafından kullanılıyor.

Bu kapsamda, yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan don vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varıldı.

İki bakanlığın koordinasyonuyla limonun 8 Nisan'dan itibaren ihracatının geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirler değerlendirilecek.

Gelecek dönemde de Ticaret Bakanlığı tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına, bundan önce olduğu gibi kararlılıkla başvurulması kararlaştırıldı.

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