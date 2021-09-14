Litecoin ortaklığına ilişkin sahte haber, kripto para piyasalarını karıştırdı

Walmart, kripto para birimi Litecoin ile ortaklığına ilişkin servis edilen basın açıklamasının sahte olduğunu doğruladı.

14.09.2021 10:01:000
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Litecoin ortaklığına ilişkin sahte haber, kripto para piyasalarını karıştırdı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ile kripto para birimi Litecoin arasında ortaklık kurulduğuna dair Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi kuruluşlar tarafından geçilen sahte haber kripto para piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu.

Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi kuruluşların okuyucularına duyurduğu sahte basın açıklamasında, Walmart'ın kripto para birimi Litecoin ile ortaklık kurulduğu ve 1 Ekim itibarıyla tüm e-ticaret mağazalarında Litecoin ile ödeme seçeneğinin sunulacağı ifade ediliyordu.

Sahte basın bülteninin paylaşıldığı e-posta adresinin geçen ay kayıtlara geçtiği ve Walmart'ın resmi sitesiyle herhangi bir bağı olmadığı belirtildi.

Söz konusu sahte haberin ardından Litecoin'in değeri 175 dolar seviyelerinden 237 dolara kadar çıktı.

Litecoin'in resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımını silmesi ve Walmart'ın ortaklık haberinin sahte olduğunu doğrulamasının ardından Litecoin'in değeri yeniden 176 dolara seviyelerine çekildi.

Litecoin'in yanı sıra diğer kripto para birimlerinden Bitcoin yüzde 3'ün üzerinde düşüş gösterirken, Ethereum yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

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