Lokanta, kafe ve pastanelere "e-adisyon" zorunluluğu getirildi

Lokanta, kafe, pastane, bar, pavyon gibi masada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunluluğu getirildi.

9.02.2021 10:40:000
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Lokanta, kafe ve pastanelere "e-adisyon" zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirleme konusunda yetkilendirildi. Başkanlığın geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vereceği kaydedilen tebliğde herhangi bir başlangıç tarihi yer almadı.

Ayrıca, 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ‘e-faturaya geçiş zorunluluğu’ başlıklı b bölümünde yapılan değişiklikle SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç etken madde temin eden tüm mükellefler, e-fatura kapsamına dahil edildi.

Bu gruptaki mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecek.

Ayrıca e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 30 bin lirayı aşan faturaları e-Belge portali veya entegratör kuruluşların sistemi aracılığıyla düzenlenecek. Bu şartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

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