Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek için yaptığı düzenlemeyle, lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

27.04.2024 09:21:090
Paylaş Tweet Paylaş
Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Biletinial'dan yeni bir uygulama

Biletinial'dan yeni bir uygulama

Migros, kolajen içeren kozmetik ürünlerini Voop markasıyla sunuyor

Migros, kolajen içeren kozmetik ürünlerini Voop markasıyla sunuyor

Sinoz İtalya'daki kozmetik fuarında ilgi gördü

Sinoz İtalya'daki kozmetik fuarında ilgi gördü

Bi’ İşim Var Projesi, down sendromlu kişilere istihdam sağlıyor

Bi’ İşim Var Projesi, down sendromlu kişilere istihdam sağlıyor

Yapay zekâlı cilt serumu üretildi

Yapay zekâlı cilt serumu üretildi

Avusturya - Türkiye kış turizmi sektörü Palandöken’de buluştu

Avusturya - Türkiye kış turizmi sektörü Palandöken’de buluştu

Yorum Yaz