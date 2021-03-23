Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1.400'e yükseldi

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi merkez bankası başkanının görevden alınmasının ardından yüzde 1.400'e yükselerek Refinitiv verilerine göre en az 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi, para biriminin yerel seçimler öncesinde baskı altında kalmasıyla Türk bankalarının Londra piyasalarına likidite akışını durdurmasının ardından iki yıl önce Nisan 2019'da yüzde 1,000'i aşarak yakından takip edilmeye başlanmıştı.

Henüz piyasalarda Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından devlet bankalarına 2019'da olduğu gibi yabancı piyasalara swap, spot ve vadeli işlemlerini sınırlandırma talimatı verdiğine dair ise bir kanıt yok.

BDDK swap sınırlamaları ilk kez Ağustos 2018 kur krizini ardından uygulanmaya alınmıştı. TL'nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti. Düzenleme TL'nin konvertibilitesini azalttığından oldukça eleştirilmişti.