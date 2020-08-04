Londra'da tekrar karantina söz konusu olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiltere'nin koronavirüs salgınında bir başka dalgayı önlemek için planlarının Londra'da bakanlıklara karantina izni verdiğini belirtti.

4.08.2020 10:24:000
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Londra'da tekrar karantina söz konusu olabilir

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 18 milyon 200 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 692,000 geçti.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlerin 3500 dolar para cezasına çarptırılacağı bildirilirken, Hong Kong'da 22 Temmuz'dan bu yana en düşük vaka sayısı rapor edildi.

ABD'nin California ve Arizona eyaletlerinde geçtiğimiz aya kıyasla daha az vaka rapor edilmeye başlandı. Meksika'da da enfeksiyon sayıları azaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiltere'nin koronavirüs salgınında bir başka dalgayı önlemek için planlarının Londra'da bakanlıklara karantina izni verdiğini belirtti.

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