Lova Yatak, 2021 sonunda 100 mağazaya ulaşacak

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, gazeteci Aslı Şafak tarafından modere edilen dijital sohbette yatak sektörü ve Lova Yatak’a dair açıklamalarda bulundular. Soru cevapların ardından yeni lansman filmi dijital olarak ilk kez seyredildi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan Türk mobilya ve yatak sektörünü değerlendirdi. Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, mobilya grubu içerisinde Lova Yatak’ın ciro yüzdesinin 2020 yılında yaklaşık %7 olduğunu belirterek, 2020 yılı sonunda 21 mağaza sayısına ulaştıklarını, 2021 yılında ise 100 Lova Yatak mağazası hedefleri olduğunu söyledi.

SAĞLIKLI YATAK, İYİ UYKU

Lova Yatak, Doğtaş Kelebek Mobilya grubunu da bünyesinde barındıran Doğanlar Holding tarafından 2017 yılında sağlıklı yatak ve iyi uyku konusunda uzman bir yatak markası olarak üretildi.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, dijital lansmanda Aslı Şafak’ın yönelttiği bir soru üzerine “Pandemi döneminde sağlıklı uyku ve hijyen ihtiyacı ön plana çıktı. Lova Yatak markamız, cornerlarda ve mağazalarında yüksek cirolar yakalıyor. Websitesi üzerinden uyku testini yaparak sipariş veren tüketicilerimizin de sayısı çok fazla. Önümüzdeki dönemde mağaza sayısının artmasıyla bu rakamlarda daha da yükseliş bekliyoruz“ şeklinde konuştu. Bu yılsonu için planladıkları 550 mobilya grubu mağaza sayısına Lova Yatak için gelen yatırımcı talepleri sayesinde erken ulaşılacağının görüldüğünü belirten Doğan, Lova’nın bugün 30 olan mağaza sayısının yıl sonunda 100’e ulaşmasını öngördüklerinin altını çizdi.

İSMAİL DOĞAN: YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ

Dijital lansmanda sektör ve Lova Yatak ile ilgili açıklamalar yapan Doğtaş-Kelebek CEO’su İsmail Doğan, pandemi döneminde artırdıkları makine yatırımlarıyla üretim gücünü 2 katına çıkararak çok daha hızlı hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek, “kendi ürettiğimiz yaylarla dışa bağımlı üretimi mininize ediyoruz” diyerek yerli üretimi desteklediklerine işaret etti. Dijital altyapıya önem verdiklerini anlatarak sözlerini sürdüren Doğan, kısa sürede değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemin kurulduğunu, online satışların kendilerini şaşırtan bir hızla yükseldiğini ve bu trendin sürmesini beklediklerini belirtti.

1,6-1,7 MİLYON CİRO HEDEFİ

İsmail Doğan, konuşmasında mobilya grubu olarak bugün 1,6-1,7 Milyon TL ciro hedefiyle yollarına devam ettiklerinin altını çizerken, ülke ve şirket olarak geçirilen zorlu dönemin geride kaldığına inandıklarını sözlerine ekledi. Şirketin kurumsal yapısını destekledikleri bu yıl, ilk çeyrekte kısmi bir satış büyümesi, faaliyet giderlerinde enflasyona rağmen ciddi bir azalma, şirket kârlılığında ise 2 katının üzerinde bir artış sağladıklarını paylaştı.

İHRACAT HEDEFİ

Davut Doğan ise; 2021 yılından umutlu olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin çok çalışarak ve çok üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip bir ülke olduğunu belirtti. Gelen yeni yılın yatırımcılara yeni iş fırsatları sunacağına güvendiğini söyleyen Doğan, karamsarlığa yer olmadığını; iş hayatında, insan kaynağıyla, iş bilgisiyle ve disipliniyle riskleri fırsata çevirmeyi bilmenin anahtar olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda, grup olarak ve Lova Yatak özelinde yurtdışı mağaza planları olduğunu da belirtti.