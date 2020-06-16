Lufthansa, 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Lufthansa, 22 bin tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı müzakere etmek niyetiyle 22 Haziran'a kadar işçi sendikaları ile toplu kriz anlaşmaları yapmak istediğini duyurdu.

16.06.2020 13:46:000
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Lufthansa, 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işten çıkarmaların şirketin bütün birimlerinde olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Lufthansa'nın uçuş operasyonları, 600'ü pilot, 2 bin 600 uçuş personeli ve 1500 yer personeli olmak üzere hesaplanan 5 bin pozisyonla krizden etkilenecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bakım ve onarım iştiraki Lufthansa Technik'in iş gücünün de 2 bin 500’i Almanya’da olmak üzere, 4 bin 500 kişi azaltılacağına vurgu yapılan açıklamada, uçak içi ikram hizmetleri sağlayıcısı LSG Group’un yeniden yapılandırılması nedeniyle dünya genelinde 8 bin 300 işin etkileneceği kaydedildi.

Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.

Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

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