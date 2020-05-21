Lufthansa'nın en büyük hissedarı devlet olacak

Deutsche Lufthansa AG milyarlarca euroluk kurtarma paketine yakın olduğunu belirtti. Böylece koronavirüsün hava yolu seyahatlerinde on yıllarca süren yükselişi durdurmasının ardından şirketin en büyük hissedarı devlet olacak.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamada hava yolu şirketinin 9 milyar euroluk (9.9 milyar dolar) yardım için Almanya'nın WSF Ekonomik İstikrar Fonu ile ileri görüşmeler yaptığı doğrulandı. Paket 3 milyar euroluk bir kredi içerecek ve WSF yüzde 20 hisse alacak.

Ayrıca yapılan açıklamaya göre hükümet şirketin artırılmış sermayesinin ek yüzde 5 artı bir hisseye denk gelen çevrilebilir tahvil alacak. Almanya yasalarına göre yüzde 25 artı bir hisse senedi devletin yıllık genel kurul toplantılarında karar alınmasını engelleme ve hasmane kontrolü ele geçirme girişimlerine itiraz hakkı tanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Çarşamba günkü konuşmasında "Yakında bir karar çıkması beklenebilir." dedi ve şirket ve Avrupa Komisyonu ile yoğun görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. Detaylar hakkında konuşmayan Merkel, "Tavsiye vereyim, görüşmelerin sonlanmasını bekleyin." dedi.

Lufthansa denetim kurulundaki iki koltuğun Alman hükümetiyle mutabık kalarak doldurulacağını söyledi. Bunların siyasi ya da bağımsız kişiler olup olmayacağı hakkında bilgi verilmedi. (BloombergHT)







