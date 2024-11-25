"Lüks segment otelcilikte verimli bir dönem"

Nilüfer Gözütok Ünal / CAPİTAL

Otelcilik sektöründe kârlılık ve doluluk anlamında en parlak yıl 2019 olarak kabul ediliyor. 2020 ile pandemi sürecine girilmesi sektörde toparlanması zor bir süreci başlattı. Gelinen noktada ise toparlanma tam sağlanamamış görünüyor. Four Seasons Hotel Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş, 2024’te dolulukta 2019 seviyelerine yaklaşıldığını ancak kârlılıkta 2019 seviyelerinin altında kalındığını söyledi. Bu durumun enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanma olarak açıklayan Akkuş, “Son yıllarda şehir otelciliği, küresel ve yerel dinamiklerin etkisiyle oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. İstanbul’da ise bu sürecin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Pandemi sonrası toparlanma hala tam anlamıyla tamamlanmış değil, ancak eylül itibarıyla doluluk oranlarının geçen yılki seviyelere ulaşmış olması, İstanbul için umut verici bir tablo çiziyor” dedi.

Four Seasons Hotel Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Bu yıl turizm ve otelcilik sektörü için beklentiler ne yöndeydi?

2024 yılına, turizm ve otelcilik sektöründe umut verici beklentilerle girdik. Dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen, seyahatlerdeki artışın bir şekilde devam ettiğini gözlemledik. İstanbul, sahip olduğu kültürel zenginliklerin yanı sıra, yıl boyunca ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerle dünya pazarında her zaman rekabetçi bir konuma sahip oldu. Hem iş hem tatil amaçlı seyahat eden misafirler için vazgeçilmez bir destinasyon olmaya devam ederken lüks segment oteller olarak bu yılı verimli bir dönem olarak değerlendirdik. Misafir memnuniyetini önde tutan ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle sunan oteller, bu yüksek talebi karşılamada önemli bir rol üstlendi.

Yıl nasıl kapanır?

Tarihi yarımadanın kalbindeki benzersiz lokasyonumuzla Four Seasons Sultanahmet olarak yılın ilk 10 ayında güçlü bir performans sergiledik. Kuzey Amerika ve Avrupa’dan gelen misafirlerimizin ilgisi, doluluk oranlarımızı destekledi. Yılın son çeyreğinde ise kurumsal grup organizasyonları, butik düğünler ve yılbaşı sezonunun getirdiği talep artışıyla yoğun bir dönem yaşıyoruz.

Şehir otelciliği anlamında son birkaç yıldır Türkiye nasıl bir dönem geçiriyor? İstanbul’da son tablo nedir?

Son yıllarda şehir otelciliği, küresel ve yerel dinamiklerin etkisiyle oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. İstanbul’da ise bu sürecin etkileri hissedilmeye devam ediyor. Pandemi sonrası toparlanma hala tam anlamıyla tamamlanmış değil, ancak eylül itibarıyla doluluk oranlarının geçen yılki seviyelere ulaşmış olması, İstanbul için umut verici bir tablo çiziyor. Bununla birlikte enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, oda fiyatlarında beklenen seviyelere ulaşmayı zorlaştırıyor. İstanbul’un hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerde yeniden öncelikli bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini gözlemliyoruz.

Şehirdeki uluslararası markaların yatırımları, özellikle yiyecek içecek alanında alınan prestijli ödüllerle birleşince, İstanbul’un hem turistik hem gastronomik anlamda cazibesini artırıyor. Havalimanımızın kapasite ve uçuş sayılarının artışı farklı destinasyonlardan gelecek misafir çeşitliğini artırıyor

Şehir otelciliğinde segment bazında oteller bu yılı dolulukta nasıl geçiriyor?

Segment bazında değerlendirildiğinde, lüks otellerde doluluk oranları, sezonda orta segment otellere kıyasla daha yüksek seyrediyor. Bunun başlıca nedenleri arasında, lüks segmentin misafir beklentilerine yönelik kişiselleştirilmiş hizmet sunabilme deneyimi yer alıyor.

Sizin bulunduğunuz lüks otel segmentinde tablo nedir?

Lüks otel segmentinde, geçtiğimiz yıl pandemi sonrası toparlanma sürecinin etkileri hâlâ hissediliyordu. 2023 yılı, misafir memnuniyetine yönelik yatırımlar ve deneyim sunmakla ilgili hizmetlerin ön planda olduğu, daha dengeli bir toparlanma yılıydı. 2024 ise bu toparlanmanın daha belirgin bir şekilde ivme kazandığı bir yıl olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar ülke genelinde daha yüksek doluluk oranları veya oda fiyat artışları gözlemlenmese de genel olarak misafir talebindeki istikrarlı artış dikkatimizi çekiyor.

Misafirler yalnızca konforlu bir konaklama değil, aynı zamanda ayrıcalıklı deneyim yaşamayı bekliyor. Bu da lüks segmentte misafir sadakati oluşturmanın ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamanın temel unsuru. 2024 yılını, misafirlerimizin artan ilgisiyle, finansal performansta ve operasyonel süreçlerde elde ettiğimiz iyileşmelerle olumlu bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. İyi bir ivme yakalanmış durumda ve bu ivmenin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenmesini bekliyoruz.

Dolulukta ve kârlılıkta sektörün en parlak yılı hangi yıldı? O yılla kıyaslandığında şu anda sektör ne durumda?

Doluluk ve kârlılık açısından sektörümüzün en parlak yılı 2019'du. O dönemde hem doluluk oranları hem oda başına gelirler biz otelcileri memnun edecek seviyelere ulaşmıştı. 2020'de başlayan pandemi süreciyle birlikte sektörümüz ciddi bir darbe aldı ve toparlanma süreci zaman aldı.

2024 yılına geldiğimizde, doluluk oranlarında 2019 seviyelerine yaklaşmış durumdayız. Özellikle yaz aylarında İstanbul'da turizm hareketliliği arttı ve otellerimizde doluluk oranları yükseldi. Ancak, enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle beklenen artışlar tam anlamıyla gerçekleştirilemedi. Bu durum, kârlılık oranlarımızın 2019 seviyelerinin altında kalmasına neden oldu.

Özellikle en büyük kayıp hangi pazarlarda yaşanıyor?

En büyük kayıpları, jeopolitik nedenler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle Rusya ve Ukrayna pazarlarında yaşıyoruz. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında da düşüş gözlemleniyor. Bunun başlıca nedenleri arasında ekonomik dalgalanmalar, yüksek yaşam maliyetleri ve uçak biletlerindeki artış yer alıyor. Bu yıl dünyada bazı ülkelerde gerçekleşen seçimler de seyahat planlamalarını etkileyen bir diğer faktör oldu.

2025 yılına ilişkin sektör ve şirket olarak beklentileriniz neler?

2025 yılına girerken turizm ve otelcilik sektöründe olumlu bir ivme bekliyoruz. Uluslararası seyahatlerin artışı ve misafirlerin benzersiz deneyim arayışları, sektördeki büyümeyi destekleyen temel unsurlar olacak. Four Seasons olarak, misafirlerimize en yüksek standartlarda hizmet sunma taahhüdümüzü sürdürüyor, global portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz. Yıl sonunda denize açılması planlanan Four Seasons Yachts ile de lüks seyahat deneyimini denizlere taşıyarak misafirlerimize sunduğumuz hizmetlere yeni bir boyut kazandıracağız. Özetle, 2025 yılında sektördeki büyüme trendlerinden faydalanarak, misafirlerimize unutulmaz deneyimler sunmaya ve lüks konaklama anlayışını yeni boyutlara taşımaya kararlıyız.