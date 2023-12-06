Lüksün efsanesinin Türkiye stratejisi

Mayhoola Yatırım Şirketi CEO’su ve Valentino Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ile Türkiye’nin lüks sektöründeki konumunu ve geleceğini konuştuk...

Lüks sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Rachid Mohamed Rachid, küresel moda endüstrisinde en etkili 500 kişi arasında yer alıyor.

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital Kasım 2023 sayısından

Mayhoola Yatırım Şirketi CEO’su ve Valentino Yönetim Kurulu Başkanı RACHİD MOHAMED RACHİD, lüks sektörünün önemli isimlerinden biri. “Türkiye’nin ekonomik gelişimini her zaman çok etkileyici buldum” diyen Rachid, son 20 yılda yaşanan büyümenin, Türkiye’de lüks işine yatırım yapma isteği doğurduğunu söylüyor.

Yatırım şirketi Mayhoola’nın CEO’su olan Rachid, 2012’de İtalyan moda ikonu Valentino’nun 700 milyon Euro’ya alınmasına liderlik yaptı. Valentino’nun başına geçti ve markanın dönüşümünü yönetti. Geçtiğimiz temmuzda yüzde 30’unu 1,87 milyar dolara moda devi Kering Grup’a sattı.

Türkiye’de lüksün önde gelen temsilcisi Beymen’in 2019’da tamamının satın alınmasına da liderlik eden Rachid, Türkiye pazarını oldukça iyi bilen bir isim.

Türkiye’nin uluslararası lüks markalar ve yatırımcılar için cazip bir destinasyon haline geldiğini belirten Mayhoola Yatırım Şirketi CEO’su ve Valentino Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ