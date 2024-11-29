Mağazaya gelen her 100 müşteriden kaçı satın alma yapıyor?

Yaptığımız araştırmaya göre; perakende sektöründe mağazaya gelen her 100 müşteriden satın alma yapanların sayısı, örneğin beyaz eşyada 10'a düşmüş durumda.

29.11.2024 15:20:420
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Mağazaya gelen her 100 müşteriden kaçı satın alma yapıyor?

Ayçe Tarcan / Capital Ekim 2024 sayısından

Perakendecilerin 2024 yıl sonu beklentisi satın alan müşterideki azalmanın devam edeceği yönünde. Mücevher ve kuyumculuk için yıl sonunda talebin yüzde 24 daralması bekleniyor. Otomotiv pazarındaysa satışların yıl sonunda bir miktar geçen yılın altında kalacağı beklentisi hakim. 

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) 211 üyesiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre markaların yüzde 58’inde geçen yıla göre adet bazında satışlarda düşüş yaşanıyor. Geçen yıla göre ciro artışının resmi enflasyonun altında kaldığını söyleyen markaların oranıysa yüzde 66. 

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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