Makine ihracatçıları hızlı artan ithalattan endişeli

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, kurdukları güçlü ilişkiler sayesinde Covid-19 salgınının makine ihracatını olumlu etkilediğini belirtirken, “Bütün dikkatimizi ihracata verdiğimiz bu dönemde, makine ithalatındaki hızlı artışı endişeyle karşılıyoruz” diye konuştu.

Sektörün Ocak-Şubat aylarına ilişkin ihracat performansını değerlendiren Kutlu Karavelioğlu, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 artarak 2.9 milyar dolara çıktığını söyledi.

2019 yılında ihracat düşüşü yaşanan Almanya pazarında yeniden artışa geçtiklerini dile getiren Karavelioğlu,Covid-19 salgınının, küresel üretimdeki eksen kaymasını hızlandırdığını aktardı.

Yılın ikinci çeyreğinden itibaren makine teçhizat yatırımlarında artış başlayacağını vurgulayan Kutlu Karavelioğlu, “Bu durum sürerse genel imalat sanayiinde kapasite kullanım oranlarının artacağını ve yeni yatırımlarla ilgili gelişmelerin gündeme geleceğini bekleyebiliriz. Yatırım dönemleri makine ithalatını körükleyen ve her zamankinden daha dikkatli olunması gereken zamanlardır” diye konuştu.

2019 yılında makine ithalatını 5 milyar dolara kadar düşürmeyi başardıklarını hatırlatan Karavelioğlu, “Bu avantajı olabildiğince koruyacak yeni tedbirler geliştirmeliyiz. Yerli makine kullanımını teşvik eden, mecbur kılan mevzuatın uygulanmasında katı tutum almalıyız” diye konuştu.

"Salgın, imalat zincirlerinin rotasını değiştirme planlarını hızlandırabilir"

Bugüne kadar Çin'de yoğunlaşan endüstriyel üretimin dünyanın ana merkezleri arasında daha dengeli paylaşılacağı bir dönemin hazırlıklarının salgından önce başladığının altını çizen Kutlu Karavelioğlu, “Ticaret savaşları başlamadan önce küresel makine imalatının yüzde 51’i Asya’da yapılıyordu. Covid-19 salgını, imalat zincirlerinin rotasını değiştirme planlarını hızlandıracak bir unsur haline geldi” dedi.

Virüs nedeniyle Uzak Doğu’da üretilen mamullere, yarı mamul, komponent ve hammaddelere erişimin yüzde 50 kapasiteyle sağlanabildiğini ifade eden Karavelioğlu, şunları söyledi:

“Üretim merkezlerinde coğrafya değişikliği sağlayacak orta vadeli geçiş süreci Türkiye’deki imalatçıları da etkileyecek. Seri üretim yapan büyük işletmelerimiz alternatif zincirler kurana kadar zorlanacaktır. Yan sanayimiz ile özel maksatlı ve ileri teknolojili makineler üreten imalatçılarımız ise kapasitelerini ve dünya ticaretinden aldıkları payı artıracaktır”

Türkiye'nin, makine sektörünün uluslararası itibarını iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Karavelioğlu, “Makine sanayiinin yılın ilk 2 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa oldu. Makinecilerin Rusya'ya ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 36 arttı. Makine sektörünün çok ihraç ettiği ürünler soğutma makineleri ile içten yanmalı motorlar olurken, inşaat ve madencilik makineleri, tarım makineleri ve türbin turbojetlerde ihracat artışı yüzde 10'nun üzerine çıktı” dedi.