Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

RX Tüyap, Avrasya’nın en büyük organizasyonu olarak gösterilen Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech’e hazırlanıyor. RX Tüyap tarafından, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliğiyle düzenlenen fuar; 4 bini yabancı olmak üzere toplam 25 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. 350 firmanın katılım göstereceği etkinlikte yaklaşık 100 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratılması öngörülüyor. Bu yıl 38’incisi düzenlenecek fuar, 11–15 Ekim tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

“Mobilya ekosisteminde stratejik rolümüz var”

Fuar öncesinde değerlendirmelerde bulunan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Tüyap Fuarcılık Grubu’nun mobilya ekosisteminde stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Öner, “Üretimden makine ve yarı mamullerden bitmiş mobilyaya kadar uzanan sürecin her aşamasına fuarlarımız aracılığıyla dokunuyoruz. Intermob başta olmak üzere düzenlediğimiz ağaç işleme makineleri ve teknolojileri fuarı Woodtech ve bitmiş mobilya fuarımız İstanbul Mobilya Fuarı ile üretici, tedarikçi, tasarımcı ve nihai ürün markalarını bir araya getirerek ortak akıl çerçevesinde iş birliği platformları oluşturuyor, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteği ve katkılarıyla ekosistemin sürdürülebilir gelişimine öncülük ediyoruz. Tüm bu sektörlerde çok ciddi bir ticari platform oluşturup fuarlarımız sayesinde Türkiye’nin üretimine ve ihracatının gelişimine katkı veriyoruz. Grubumuzun ana hedefi ülkemizdeki üretici ve ihracatçı sektörlerin büyümesine katkı sunmak. Bu hedefimizi gerçekleştirirken söz konusu sektörlere sadece fuar alanı ve organizasyon hizmeti sunmakla kalmıyoruz. İhracat pazarlarının genişlemesi, yeni ticari ilişkilerin kurulması ve katılımcıların doğru alıcılarla doğru zaman aralığında buluşması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sektörlerimizin yurt dışında da doğru ve verimli fuarlarda yer alması için katma değer yüksek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ağaç işleme makineleri sektörü istikrarlı bir şekilde cari fazla veriyor. Yıllık ihracat rakamlarını ise her koşulda stabil tutmayı başarıyorlar ve pozitif ivmelerini WoodTech ile taçlandırıyorlar. AİMSAD Yönetim Kurulu ile uzun yıllara dayanan samimiyet odaklı profesyonel bir ilişkimiz var. WoodTech’in kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuarı olmasında bu ilişkinin rolü büyük. Bu noktada AİMSAD Yönetimine içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“İhracatçı kimliğimizi kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz”

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak ise, sektörün 2017’den bu yana aralıksız cari fazla verdiğine dikkati çekti ve şöyle devam etti: “Ekonomik daralma sadece Türkiye’de değil dünyada yaşanan bir gerçek. En önemli ihracat pazarlarımızın başında Avrupa Birliği üyesi ülkeler yer alıyor. Geçen yılı 150 milyon dolarla kapatmıştık. Bu yıl öncelikli hedefimiz ihracatta negatif bir durumla karşılaşmadan 2024 rakamlarının altına düşmemek. Sektörümüz 2025’in ilk yarısında yaklaşık 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 137 olarak hesaplandı. WoodTech’in ikinci yarı yıl ihracat rakamlarına doğrudan bir etkisi olacak. Akıllı üretim hatlarının yanı sıra yapay zeka tabanlı ‘Made in Türkiye’ etiketli ağaç işleme makineleri 11-15 Ekim tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından gelecek olan ziyaretçilere ve profesyonel alım heyetlerine sergilenecek."