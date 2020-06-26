Manisa 5.5 ile sallandı: Çevre illerde de hissedildi

AFAD, saat 10.21’de merkez üssü Manisa‘nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 9.29 km.

Kandilli Rasathanesi de saat 10.21’de meydana gelen depremin merkezini Sazoba-Aksihar; büyüklüğünü 5.5, derinliğini 4.1 kilometre olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Manisa olan deprem İzmir, Bursa ve çevresinde de hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

Manisa Valisi Karadeniz: Depremin merkezi Saruhanlı’nın Kumkuyucak Mahallesi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin Kumkuyucak Mahallesi merkezli olduğunu ve valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını bildirdi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, “Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek” diye konuştu.

Soylu: Kırsal taramalar devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun.”



