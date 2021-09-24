Mapfre Sigorta GM Stefan Jensen: Sağlık ve oto sigortaları büyüyecek

Mapfre Sigorta Genel Müdürü STEFAN JENSEN, oto sigortaları poliçe sayılarında bu yıl toparlanma olduğuna dikkat çekiyor. Jensen, büyümede tamamlayıcı sağlık başta olmak üzere sağlık branşının ve araç satışlarının artmasına bağlı olarak oto sigortalarının başı çekeceğini düşünüyor.

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Capital Ağustos 2021 sayısından

Sigorta sektöründe büyüme sürüyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) mayıs verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında prim üretimi hayat dışı sigortalarda yüzde 18, hayat sigortalarında ise yüzde 7 arttı. Bu yıl aşılamanın da etkisiyle toplumda güvenin artmasıyla özellikle iki branşta, yani oto ve sağlıkta iyileşmeler gördüklerini söyleyen Mapfre Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen, salgında düşüşe geçen oto sigortaları poliçe sayısında bu yıl artış olduğunu da dikkat çekiyor. “2021’nin ikinci yarısına ve yakın geleceğe bakarsak, otomobil satışlarındaki artışı görmeye devam edeceğiz. Poliçe sayısında artış olacağını düşünüyorum” diyen Jensen, son dönemde yangın branşında da KOBİ ve endüstriyel tarafta poliçelerde artış gözlemlediklerinin altını çiziyor. Bu yılın mayıs ayı sonuçlarına paralel yani yüzde 16 prim üretimi artışıyla kapanacağını öngören Jensen, “Ekonomiye güvenin ve özellikle aşılamanın artmasıyla sağlık ve oto sigortalarına olan ilginin artacağını düşünüyorum. Tamamlayıcı sağlık ağırlıklı olarak yine sağlıkta büyüme görmeye devam edeceğiz” yorumunu yapıyor. Mapfre Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen ile bu yılın branş bazında haritasını çıkardık ve gelecek öngörülerine değindik:

Mayıs sonunda sigorta sektörü genelinde yüzde 16,2’lik artışla 38,5 milyar TL prim üretiminin olduğunu görüyoruz. Bu büyüme daha çok hangi branşlardan geldi?

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) mayıs verilerine göre yıllık olarak hayat dışı sigortalarda prim üretimi artışı yüzde 18, hayat sigortalarında ise yüzde 7 olarak gerçekleşti. 2020’de sektörün en büyük endişesi, faiz oranlarındaki dalgalanma ve hareketlilik olmuştu. Şimdi normale dönüyor. Bu yıl aşılamanın da etkisiyle toplumda güvenin artmasıyla özellikle iki branşta iyileşme gördük. İlki oto sigortaları… Kasko ve trafik sigortasında, yükseliş mevcut. Otomobil satışlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 70 artış oto sigortalarına ivme kazandırdı. Kasko prim üretiminde ilk 5 ayda yüzde 27,3 büyüme var. Bir de sağlık tarafında, iki üründe de özel ve tamamlayıcı sağlıkta büyüme var. Yine mayıs ayı verilerine göre sağlık branşında prim üretiminde yüzde 19,7 artış görülüyor. Tamamlayıcı sağlıkta ise büyüme, çok daha yüksek, yüzde 55,5’i buluyor. Ekonomiye genel güveninin artması inşaat sektöründe de etkili oldu. Bunun, hayat dışında konut sigortaları, hayat sigortalarında kredi bağlantılı ürünlerde olumlu etkisi var. Pandemi nedeniyle hayat sigortalarına yaklaşımda farkındalık artışı oldu. Bu ekosistemin bizi iyi yerlere taşıyacağını düşünüyoruz.

Salgının ilk döneminde oto ve konut sigortaları poliçe sayısında düşüş olmuştu. Bu alanlarda toparlanma var mı?

Evet, pandemiyi takip eden aylar boyunca kaskoda ortalama yüzde 14 gibi bir düşüş yaşandı. Bu, tabii ki yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle oldu. Bu süreçte insanlar araçlarını kullanamadı, hatta salgında toplu taşıma kullanıp kullanmayacakları konusunda tereddütte kaldılar. Bu, bir belirsizlik yarattı. Korku da oldu, birçok insan ne olacağını bilemiyordu. Bu sürece adapte olmak, öğrenmek ve kendi çözümlerimizi bulmak durumundaydık. Bu yılın başından beri oto sigortalarında poliçe sayısında artış görüyoruz. 2021’nin ikinci yarısına ve yakın geleceğe bakarsak, otomobil satışlarındaki artışı görmeye devam edeceğiz. Çok köklü bir davranış ve düşünce yapısı değişikliği olacağını düşünmüyorum. İnsanların araba paylaşımı gibi çözümlere yönelmesi söz konusu olabilir. İnsanlar bir yere giderken aracı ortak kullanmayı tercih edebilir, çünkü toplu taşıma kullanma konusunda hala endişeli olanlar var. Araç satın alma kararı alabilirler. Bu nedenlerle poliçe sayısında artış olacağını düşünüyorum. Konut poliçeleri tarafı ise biraz daha karmaşık. Burada poliçe sayısında gelişim, ekonominin gelişimine özellikle faizlerin gidişatına bağlı olacak.

Yangın branşında tablo nasıl?

Yangın branşı, geniş kapsamlı bir alan. Yangında hem konut hem KOBİ hem de endüstriyel taraf var. Bu branşta son dönemde KOBİ tarafında ve endüstriyel tarafta poliçelerde artış gözlemliyoruz.

Peki yılın ikinci yarısı için nasıl beklentileriniz var?

Yılın ikinci yarısında hem şirketlerin hem tüketicilerin güveninin artmasıyla talepte artış olacağını düşünüyorum. Konut ve oto sigortaları arasında çapraz birtakım etkileşimler de olacak. Prim üretimi ve sigortalı sayısında artış bekliyorum. Ekonomiye güvenin ve özellikle aşılamanın artmasıyla sağlık ve oto sigortalarına olan ilginin artacağını düşünüyorum. Sektörde birçok şirket sağlık tarafında büyüme hedefliyor, bu da büyüme getirecek. Ayrıca Türkiye’de bankacılık, dijitalleşme ve mobil uygulama kullanmada çok iyi durumda. Pandemi tüm şirketleri bu alanda değişime zorladı, dijitalleşmeye ve müşterilerin kendi yönetebildiği mobil uygulamalar yaratmaya itti. Bu tip uygulamalarla kişilerin kendi sigorta bilgilerine ulaşabilmesi de bilinçlendirmeyi getiriyor. Bir de pandemide yaşadığımız kayıplar, topluma sigorta yaptırmanın nedenini hatırlattı. Örneğin ticari tarafta işlere yeniden başlayabilmelerine imkan verdiğini gördüler. Bu nedenlerle de talep artışı olacak.

Yıl sonu için sigortalı müşteri sayında ve prim üretiminde ne kadar bir artış olacağını düşünüyorsunuz?

Şu ana kadarki duruma bakarsak, prim üretiminde yılın yüzde 16 artışla kapanacağını düşünüyorum. Sigortalı sayısında net bir rakam veremiyorum. Sigorta şirketleri mevcut müşterilerinde derinleşmek için de çalışıyor. Poliçe sayıları artacaktır. Sonuçta GSMH’de hedeflenen yüzde 7’lik artış, finansal gücün sağlamlaşması ve projelerdeki artışla poliçelerde de artış göreceğiz.

İkinci yarıda daha iyi gidecek branşlar hangileri olacak?

Tamamlayıcı sağlık ağırlıklı olarak yine sağlıkta büyüme görmeye devam edeceğiz. Yangın tarafında da iş dünyasının ve tüketicilerin güveninin yükselmesiyle bir nebze daha iyi bir tablo olabilir. Son olarak otomobil kredilerinde vade şartları değişti. Bu, önümüzdeki aylarda oto sigortalarını etkileyecek. Yeni araçlarda oluşan finansal şartlar, kırılganlık yaratıyor. Ama trafik branşında zorunlu olması nedeniyle artış gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Bahsettiğimiz finansal şartlar değerlendirildiğinde, 2. el araç alımındaki artış ve sıfır araç alımındaki azalma aslında bunun en belirgin kanıtı. Etkileri birlikte göreceğiz.

Sizce salgınla birlikte sektörde öne çıkan trendler neler oldu?

Mikro sigortalarda, daha küçük teminatlı özel ihtiyaçlara dair sigortalarda birtakım gelişmeler var. Tüketicilerin davranış ve ihtiyaçlarıyla ortaya çıkan bu tip mikro sigorta ürünlerini görmeye devam edeceğiz. Örneğin salgında insanlar dışarı çıkabilmek için köpek sahibi olmaya yöneldi ve bu da evcil hayvan sigortalarının sayısını artırdı. Sigorta şirketleri bu alana girdi. Bunun gibi durumları izlemeye devam edeceğiz. Bir de araba paylaşımı arttıkça bu tip sigortada primlerin, maliyetin paylaşılmasının da ileride trend olacağını düşünüyoruz. Pandemiyle başlayan mobil beklentiler devam ederek artacak. Aynı zamanda dünyada siber saldırılar arttıkça ticari tarafta, şirketler için siber güvenlik çok önemli hale geldi. Bu yüzden siber sigorta da gündeme gelmeye devam edecek.

“ODAĞIMIZ KÂRLI BÜYÜME”

KOBİ, SAĞLIK VE KASKO Mapfre Sigorta olarak Türkiye’de kârlı büyümek istiyoruz. Büyümeyi hemen elde edebilirsiniz ama büyüme ve kârlılığın el ele tutuştuğu ortamı yaratmak önemli. Şirket, dağıtım kanalımız ve müşterilerimiz için sürdürülebilir ekosistem yaratmak istiyoruz. Faaliyette olduğumuz 24 branşımız var, prim dağılımımızın yüzde 50’den fazlası oto ve sağlık sigortalarından oluşuyor. Trafik sigortalarının payı yüzde 14,3 ve bu payı yüzde 14-15’lerde tutacağız. Bu yıl KOBİ’lerde, sağlıkta özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarında ve kaskoda büyümek istiyoruz. Sektörde ilk 10 içindeyiz. Mayıs ayında 9’uncu sıradan 8’inci sıraya yükseldik, bunu korumak istiyoruz. 2021 sonunda hayat dışı tarafta yüzde 14 ve hayatta sektörün üzerinde yüzde 20-25 gibi büyüme oranı beklentimiz var.

“FIRSAT OLURSA BAKARIZ” Mapfre Global için Türkiye stratejik öneme sahip, 35 ülke içinde ilk dörtte yer alıyor. Binden fazla çalışanımız var ve Mapfre Global iyi yönettiğimiz bu operasyona kıymet veriyor. Organik büyümenin dışında Türkiye’de şirkete değer katacak satın alma fırsatları olursa değerlendiririz. Dijitalleşme üzerine çalışıyoruz. Acenteler ve müşteriler için kendi servislerini ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortamlar yaratmak istiyoruz. Dijitalleşmeyle verimliliği artırabileceğimiz bir bağ kurmak istiyoruz. Aynı zamanda acentelerin müşterilerine kolaylıkla teklif sunabilecekleri ve poliçeleştirme yapacakları kolay ekranlar tasarladık.

“2020, KÂRDA İSTİSNAİ BİR YILDI”

OTO TOPARLADI 2021’in ilk çeyreğinde TSB verilerine göre sektörün net dönem teknik kârı 2,6 milyar lira oldu. 2020’de dolaşımın azalmasıyla sigorta şirketlerinin kârlılıkları genel olarak artış göstermişti. Kârlılık iki noktaya, sigorta şirketinin branşlarının dağılımına ve dağıtım kanallarına bağlı. 2020 sonunda oto sigortalarında kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle teknik kârların arttığını gördük. Örneğin geçtiğimiz mayıs ayındaki 17 günlük tam kapanmada, araçlar kullanılmadığı için de bu alanda hasar yazılmadı.

HAYAT SIKINTILI 2021 sonu kârlılık, 2019’dan daha iyi olacak diye düşünüyorum. 2020 yılı, bu anlamda çok istisnai bir yıl, baz olarak alınmamalı diye düşünüyorum. 2020 rakamlarını yakalayacağımızı sanmıyorum. Bir de 2021’de sağlık alanında geçen yıldan ertelenen pek çok cerrahi müdahale yapılacak, hastaneye gidişler artabilir. Bu, sağlık branşında kârlılığı etkileyecek. Bir yandan sağlıktaki yeni iş hacmiyle bu durum dengelenebilir de burada tabloyu göreceğiz. Salgın nedeniyle maalesef pek çok can kaybı yaşandı, bu da hayat tarafında kârlılığı etkiliyor. Hayatta bu durumun, yılın ortasına kadar süreceğini düşünüyorum. Ardından salgının gidişatıyla daha iyi olacaktır.