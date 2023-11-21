MAPFRE Sigorta, Türkiye’deki 75. yılını kutluyor

Bu yıl Türk sigortacılık sektöründeki 75. yılını kutlayan MAPFRE Sigorta, güven kavramı üzerine temellendirdiği öyküsünü bir asıra doğru yakınlaştırıyor. 75 yıllık sürece bakıldığında; MAPFRE Sigorta uluslararası deneyimi, yüksek mali gücü, sahip olduğu yaygın, profesyonel acente ağı ve güven üzerine kurulu insan odaklı yaklaşımıyla fark yaratıyor.

1948 yılında atılan sağlam temeller üzerine inşa edilen MAPFRE Sigorta, özellikle geniş reasürans kapasitesi, yüksek hasar ödeme kabiliyeti ve hasar ödeme hızı sayesinde hem sigortalıları hem de tüm iş ortakları için güvenli bir liman konumunda bulunuyor.

“Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle büyüdük”

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, elde ettikleri başarının, Türkiye’deki yatırımlarına ve sürdürülebilir büyümeye olan güvenlerini gösterdiğini dile getirerek; “Başarımız, sigortalılarımıza sağladığımız değer, iş ortaklarımızın güveni ve çalışanlarımızın azimli çabalarının bir sonucudur. Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve ailenin bir ferdi olarak gördüğümüz sigortalılarımızın değer verdiklerini gözetmeyi ve önemsemeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz. 75 yıl geçti dahası gelecek" dedi.

MAPFRE Sigorta’nın Türkiye’deki 75 yıllık başarısının arkasında hangi faktörler var?

MAPFRE Sigorta’nın vizyonu -Güvenilir sigorta şirketiniz olarak- şeklinde başlar. Dolaysıyla öncelik ve olmazsa olmazımız güven vermek, güvenilir olmaktır. Başarımızın temelinde de bu anlayış ve hedef bulunuyor. Ekosistemimiz içindeki herkesin yani çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve sigortalılarımızın değer verdiklerini hep çok önemsedik. 75 yıllık yolculuğumuzu da bu vizyon doğrultusunda kol kola omuz omuza gerçekleştirdik. Bu da MAPFRE Sigorta’yı hem sektörüne yön veren kurumlardan biri haline getirdi hem de tüm paydaşlarımızla aramızda çok kuvvetli bağların oluşmasını sağladı.

Türkiye’nin MAPFRE Grup için önemi nedir, yatırım planları var mı?

Türkiye, MAPFRE Grup’un öncelikli pazarlarından biri konumunda. Türkiye’deki sigortacılık faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza MAPFRE Grup’un Türkiye’ye olan güven ve inancıyla hız kesmeden devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de stratejik hedeflerimize ulaşma sürecinde finansal sürdürülebilirlik ve istikrarlı büyüme odaklanacağımız konuların başında gelecek. 2023 yılı başı ile beraber iç organizasyonumuzda yeni yapılanma ve yönetici kadromuzda atamalar gerçekleştirerek ekibimizi daha da güçlendirdik ve daha etkin bir karar alma ve yönetim süreci oluşturduk. 2023 yılı, portföyümüzü gözden geçirerek önümüzdeki döneme daha sağlıklı bir başlangıç yapmamızı sağlayacak noktaya getirdiğimiz bir yıl oldu. Bu adımlar hem mevcut başarılarımızı sürdürmek hem de gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için önemliydi. Tüm bunlar MAPFRE Sigorta’nın tüm paydaşları için güvenli liman olmaya devam edeceğinin en güçlü göstergeleri durumunda.

2023 mali performansınız hakkında bilgi verir misiniz?

2023 yılının başında yaşadığımız deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen ilk 9 ayda elde ettiğimiz sonuçlar bizi oldukça memnun etti. Bu dönemde, tüm branşlarda sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim stratejisi gözeterek, toplam prim üretimimizde yüzde 93'lük bir artışla 7 milyar 650 milyon TL'lik bir prim hacmine ulaştık. Sağlıkta yüzde 115’lik, yangın branşında yüzde 103’lük ve mühendislik branşında da yüzde 94’lük bir büyüme gösterdik. 2023'ün ilk 9 ayında 748.5 milyon TL vergi sonrası net kar elde ederek, öz kaynaklarımızı güçlendirdik. Bu sonuçlar, müşterilerimize sağladığımız değer, iş ortaklarımızın güveni ve çalışanlarımızın azimli çabalarının bir sonucudur. Geçmişimizden aldığımız g��çle daha ileriye gitmeye ve büyümeye devam edeceğiz.

MAPFRE Grup’un global taraftaki performansı nasıl?

MAPFRE Grup’un 2023 yılının ilk 9 ayında gösterdiği güçlü finansal performans ile grup bazında gelir ve faaliyet sonuçları yüzde 11 oranında arttı. Bu dönemde, MAPFRE Grup’un toplam geliri yüzde 10,8 artarak 24,6 milyar Euro'ya ulaştı. Bununla birlikte 2023 mali yılı için hisse başına brüt 0,06 Avro ara temettü açıklandı ve yatırımcılara yüzde 8 civarında bir temettü getirisi sunuluyor.

MAPFRE Sigorta'nın hedefleri nelerdir, bir gelecek vizyonu çizer misiniz?

Öncelikle sigortalılarımızın ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar sektörümüzde pek çok yeniliğe ve ilke imza attık. Bunları daha artırarak ilerlemek hedefindeyiz. Türkiye’deki yatırımlarımız devam edecek. İleriyi gören; mali ve teknik politikalar üreten yönetim kadromuz ve tüm çalışanlarımıza sektördeki güçlü performansımızı sürdüreceğiz. Geçmişimizden aldığımız güçle daha ileriye gitmeye ve büyümeye devam edeceğiz. 75 yıl geçti dahası da gelecek.

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