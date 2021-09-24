Margün Enerji, borsada satışla halka arzı tamamladı

Margün Enerji, 830 milyon lira ile borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

24.09.2021 10:00:000
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Margün Enerji, borsada satışla halka arzı tamamladı

Şirketten yapılan açıklamada, Margün Enerji'nin ödenmiş sermayesi 310 milyon liradan 410 milyon liraya çıkartılarak artırılan 100 milyon lira nominal değerli payları, pay başı 8,30 liradan halka arz edildi.

Şirketin halka arzı, 22-23 Eylül 2021 tarihlerindeki talep toplama sonrası halka arz miktarından daha fazla gelen taleple 830 milyon lira değerinde gerçekleşti.

Bu arzın borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük halka arzı olduğu aktarılan açıklamada, "Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul çalışanları olmak üzere, bu süreçte bize destek veren bütün danışmanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ederiz. Bize duyduğu güveni devam ettirerek halka arz gururunu bir kez daha yaşattığı için tüm Türkiye'ye teşekkürü bir borç biliyoruz. Halka arz sermaye artışı yöntemiyle gerçekleşmiş olup 830 milyon liranın tamamı Margün Enerji’nin kasasına girecek" ifadeleri kullanıldı.

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