Margün Enerji'nin halka arz başvurusu onaylandı

Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandı.

17.09.2021 10:11:000
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Margün Enerji'nin halka arz başvurusu onaylandı

Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye’nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor. 

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