Marina fiyatları Göcek'te Monaco’yu geçti

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Başkanı Murat Bekiroğlu, “Monaco’da günlük 650 Euro’ya marinada kalabilen 42 metrelik tekne, Göcek’te 1200 Euro ödüyor. Bodrum’da 700 Euro’ya kalabilen 20 metrelik tekne, Yunanistan’a giderse 35 Euro’ya dahi teknesini bağlayabiliyor” diyor. Bekiroğlu, hızlı bir şekilde marina yatırımlarının devreye alınmasını öneriyor.

2023 Şubat ayında göreve başlayan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) yeni Yönetim Kurulu yat ve tekne sektöründe yaşanan gelişmeleri, sorunları, gelecek hedeflerini ve projelerini açıkladı.

YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Türk denizlerine ve koylarına gösterilen yoğun ilgi marinalarda yer bulunmasını zorlaştırırken, artan tekne ve yat bağlama fiyatları en küçüğünden en büyüğüne tekne ve yat sahiplerini zorlamaya başladı. Birçok tekne yakın ülkelerde bulunan marinalara gidiyor. Hatta Türkiye’nin cennet koyları ‘tekne parklara’ döndü. Tekne ve yat sektörü için önümüzdeki en büyük tehdit marinalardaki kapasitenin yetersiz olması ve fiyatların yükselmesi. Fiyatların yükselmesinin sebebi de arz talep dengesi. Şu anda Türkiye’de 25-30 arasında marina var. Bunların toplam bağlama kapasitesi ise 6 bin 500 civarında. Kapasitenin ilk etapta çok hızlı bir şekilde en az yüzde 50 artırılması gerekiyor. Yeni yatırımların da Türkiye’nin cennet koylarına değil, uygun görülen hazine arazilerine yapılmasında yarar var. Marina yatırımları için de özel sektörün ve yatırımcının teşvike, desteğe ihtiyacı var. Yapılacak yeni yatırımlarla hem arz-talep dengesi sağlanmış olur hem de ülkemizin daha fazla döviz kazanmasının yolu açılır.” ifadelerini kullandı.

MARİNA FİYATLARINI GÖREN GERİ ADIM ATIYOR

Marinalardaki doluluğun ve yükselen tekne bağlama fiyatlarının denizciliğe yeni başlamak isteyenleri de etkilediğini dile getiren Murat Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “8-10 metre boyunda teknelerle denizciliğe başlamak isteyenler marina fiyatlarına takılıyor. Örneğin 30-40 bin Euro’luk bir tekne alıp denize açılmak isteyenler, marinalardaki fiyatları görünce bir adım geri gidiyor. Yani üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde daha denizciliğe başlarken, insanları küstürmüş oluyoruz. İşte bu yüzden bir an önce denize iniş rampalarının yapılması, marinaların yapılması şart.

İLGİNÇ ÖRNEKLER ORTAYA ÇIKTI

Ancak geldiğimiz durumda çok ilginç örneklerle karşı karşıya kalıyoruz. Avrupa’nın merkezi konumundaki Fransa’nın Monaco şehrinde 42 metrelik bir teknenin yüksek sezonda marinadaki günlük bağlama fiyatı 650 Euro. Aynı tekne Göcek’e geldiğinde marinaya girmek istediğinde bir gün için 1.200 Euro ücret isteniyor.

BODRUM-YUNANİSTAN FARKI

Avrupa’da koylarıyla ünlü Yunanistan, İtalya, Hırvatistan gibi ülkelerdeki marinalara göre de çok yüksek fiyatlara sahibiz. Bodrum’da bir marinaya girmek isteyen tekne günlük 700 Euro öderken, Yunanistan’da günlük 35 Euro’ya kalınabilecek yerler var. İlgili bakanlıklarımızın Antalya'dan başlayarak İstanbul'a kadar olan bölgelerde pilot yerler belirlemesi gerekiyor. Belirlenen yerlere marina yatırımlarının yapılması için girişimleri başlatmalı. Yunanistan’da, Türkiye’de kat kat fazla bağlama kapasitesi var.”