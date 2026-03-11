Marks & Spencer “Kendi Hikayesini Yazanlar” temasıyla kadınların gücünü kutluyor

Projenin bu yılki ilham kaynakları arasında; sanatın gücünü yansıtan oyuncu Merve Dizdar, toplumsal meselelere ışık tutan gazeteci Özlem Gürses, kuşaklar arası köprü kuran araştırmacı yazar Evrim Kuran ve azmiyle sınırları aşan dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yer alıyor. Farklı disiplinlerde fark yaratan bu dört isim, başarının ardındaki emeği, disiplini ve "kendi hikayesini yazmanın" dönüştürücü gücünü paylaşıyor.

150 yıldır kadınların yaşamına ve stiline eşlik eden Marks & Spencer, bu sene hayata geçirdiği projeyle başarının sadece bir sonuçtan ibaret olmadığını vurguluyor; aksine bu sürecin her bir basamağındaki kararlılığı, emeği ve duygusal dayanıklılığı onurlandırıyor. Kendi yolunu çizerken çevresindeki kadınlara da ışık tutan bu güçlü figürler, projenin "Kendi Hikayesini Yazanlar" vizyonunu bizzat temsil ediyor.

Marks & Spencer, bu anlamlı yolculukta kadınların güçlenmesi için köprü görevini üstlenen AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ile sosyal sorumluluk odağında iş birliğini sürdürüyor. Çocukların ve kadınların daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir geleceğe ulaşmaları için AÇEV’in faaliyetlerine her daim destek olan marka; Kadınlar Günü’nde de kadınların gücünü AÇEV aracılığıyla öne çıkarmayı ve daha fazla kadının kendi hikayesini yazmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Kadınların içindeki gücü ve yaratıcılığı kutlayan Marks & Spencer, "İlhamımız Kadınlar" platformu aracılığıyla tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor!