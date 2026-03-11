Ticaret ve perakende satış hacmi hem aylık hem yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi, ocakta yıllık bazda yüzde 7,6, perakende satış hacmi de yüzde 18,8 yükseldi.

11.03.2026 11:34:440
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi 3,4, perakende ticaret satış hacmi 2,4 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 azaldı.

Ticaret satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış kaydetti. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,6, toptan ticaret satış hacmi 1,5, perakende ticaret satış hacmi yüzde 18,8 artış gösterdi.

