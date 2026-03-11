Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Mart 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,0670 seviyesinden işlem görüyor.

11.03.2026 09:54:550
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Mart 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,0660'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 44,0670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,3340'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,3430'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki gerginliklerin bir miktar yumuşaması sonucu petrol fiyatları gerilerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları düştü. Bu durum piyasaların bir nebze rahatlamasını sağlarken, küresel enflasyon ve büyümeye yönelik riskler devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının genel tutumunun şahin kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Bugün yurt içinde perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydetti.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 375 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 7 bin 357 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltmasıyla, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 206 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’den 32 ülkeye veri teknolojisi ihracatı

Türkiye’den 32 ülkeye veri teknolojisi ihracatı

Bosch Home Comfort Grup, zorlu pazar ortamında konumunu korudu

Bosch Home Comfort Grup, zorlu pazar ortamında konumunu korudu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Mart 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Mart 2026)

Yorum Yaz