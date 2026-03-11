Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Mart 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,0660'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 44,0670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,3340'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,3430'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki gerginliklerin bir miktar yumuşaması sonucu petrol fiyatları gerilerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları düştü. Bu durum piyasaların bir nebze rahatlamasını sağlarken, küresel enflasyon ve büyümeye yönelik riskler devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının genel tutumunun şahin kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Bugün yurt içinde perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydetti.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 375 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 7 bin 357 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltmasıyla, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 206 dolardan işlem görüyor.