Marmara bölgesinde depoya müthiş talep

Türkiye’de özellikle Marmara Bölgesi'nde depo talebi, son yıllarda zirveye ulaştı...

5.06.2025 12:09:230
Paylaş Tweet Paylaş
Marmara bölgesinde depoya müthiş talep

Tuba İlze / CAPİTAL Nisan 2025 sayısından

TÜSİAD raporuna göre Marmara Bölgesi’nde depo doluluk oranı yüzde 95’e çıkarken Gebze ve Tuzla gibi bölgelerde kira fiyatları metrekare başına 2023 yılına göre yüzde 50 artarak 303 TL’yi aştı. 

TÜSİAD’ın “E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar ve Politika Önerileri” raporuna göre 2024 yılı itibarıyla İstanbul ve çevresindeki depo stok arzı yüzde 2,4 artışla 11 milyon 299 bin m²’ye ulaştı. Aynı dönemde depo kiralama işlemleri yüzde 361 gibi çarpıcı bir büyüme gösterdi. Rapora göre İstanbul ve çevresinde depo alanlarının doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı. 

E-ticaretin büyümesiyle birlikte Türkiye’deki depo arzının 2027 yılına kadar 11,4 milyon m²’ye ulaşması bekleniyor. Peki hangi stratejik bölgeler depo yatırımları için öne çıkıyor?

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altınay Savunma, dünyada ilk 100’ü hedefliyor

Altınay Savunma, dünyada ilk 100’ü hedefliyor

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

Yeni dönemde rekabet daha sert: Yarış nerede?

Yeni dönemde rekabet daha sert: Yarış nerede?

4 bin 588 sporcu risk analizine alındı: Şimşek, sporcuları izaha davet etti!

4 bin 588 sporcu risk analizine alındı: Şimşek, sporcuları izaha davet etti!

Bakan açıkladı: Hükümet, kamu işçisi için zam teklifini ne zaman verecek?

Bakan açıkladı: Hükümet, kamu işçisi için zam teklifini ne zaman verecek?

Otoyol ücretlerinde 'zam yöntemi' değişti

Otoyol ücretlerinde 'zam yöntemi' değişti

Yorum Yaz