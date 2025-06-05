Marmara bölgesinde depoya müthiş talep

Tuba İlze / CAPİTAL Nisan 2025 sayısından

TÜSİAD raporuna göre Marmara Bölgesi’nde depo doluluk oranı yüzde 95’e çıkarken Gebze ve Tuzla gibi bölgelerde kira fiyatları metrekare başına 2023 yılına göre yüzde 50 artarak 303 TL’yi aştı.

TÜSİAD’ın “E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar ve Politika Önerileri” raporuna göre 2024 yılı itibarıyla İstanbul ve çevresindeki depo stok arzı yüzde 2,4 artışla 11 milyon 299 bin m²’ye ulaştı. Aynı dönemde depo kiralama işlemleri yüzde 361 gibi çarpıcı bir büyüme gösterdi. Rapora göre İstanbul ve çevresinde depo alanlarının doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı.

E-ticaretin büyümesiyle birlikte Türkiye’deki depo arzının 2027 yılına kadar 11,4 milyon m²’ye ulaşması bekleniyor. Peki hangi stratejik bölgeler depo yatırımları için öne çıkıyor?

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ