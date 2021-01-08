Marmara'da sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.