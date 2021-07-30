Marmaris hala yanıyor: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla, Adana ve Mersin’de devam eden orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Marmaris'de yangın hala sürüyor.

Marmaris Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi’ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Marmaris Belediye Başkanı: Sabotaj ihtimali var

NTV’ye konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bazı evler gece tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangının üç noktada başladığını söyleyen Oktay, sabotaj ihtimali olduğunu belirtti.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı.

Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.