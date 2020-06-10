Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalışla yüzde 13,2 oldu.

10.06.2020 10:07:000
Paylaş Tweet Paylaş
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 13,2 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 24,6 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,8 puan azalışla yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

 2011201220132014201520162017   201820192020
Ocak11,19,39,710,311,3  11,1 13 10,8 14,713,8 
Şubat10,79,69,710,211,2  10,9 12,6 10,6 14,7 13,6
Mart10,19,19,49,710,6  10,1 11,7 10,1 14,1 13,2
Nisan9,38,28,799,6    9,3 10,5  9,6 13 
Mayıs8,97,68,28,89,3    9,410,2  9,7  12,8 
Haziran8,77,38,19,19,6  10,210,2 10,2 13 
Temmuz8,67,68,69,89,8  10,7 10,7 10,8 13,9 
Ağustos8,58910,110,1  11,3 10,6 11,1 14 
Eylül8,28,39,210,510,3  11,3 10,6 11,4 13,8 
Ekim8,48,39,110,410,5  11,8 10,3 11,6 13,4 
Kasım8,48,69,310,710,5  12,1 10,3 12,3 13,3 
Aralık99,3  9,610,910,8  12,7 10,4 13,5 13,7 
Yıllık9,18,4    99,910,3 10,9 10,9 11 13,7  
Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

OECD'den 2. dalga uyarısı

OECD'den 2. dalga uyarısı

Sinema salonları ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu

Sinema salonları ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu

65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni kararlar

65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni kararlar

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.