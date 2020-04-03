Mart enflasyonu açıklandı

Enflasyon Mart'ta aylık yüzde 0.57, yıllık yüzde 11.86 oldu. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 10.49'a yükseldi, önceki yüzde 9.97'ydi.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0.87, yıllık 8.50 arttı. Gıda fiyatlarında artış aylık yüzde 2.33'ten yüzde 1.95'e, yıllık artış yüzde 10.58'den 10.05'e geriledi.

TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,52 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence ve kültür ve %7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

Aylık en yüksek azalış %1,91 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise %0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,65, aylık %0,77 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %8,50, aylık %0,87 arttı

Yİ-ÜFE Mart ayında bir önceki aya göre %0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %7,79 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %10,90, imalatta %7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,08, su temininde %5,51 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %7,04, dayanıklı tüketim malında %11,43, dayanıksız tüketim malında %13,25, enerjide %1,53, sermaye malında %9,99 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %0,91 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,32 azalış, imalatta %0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,99, su temininde %0,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,03, dayanıklı tüketim malında %1,35, dayanıksız tüketim malında %1,76 artış, enerjide %6,82 azalış, sermaye malında ise %2,01 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Yıllık en fazla azalış; %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Aylık en fazla azalış; %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,74 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,71, ana metaller %3,39, diğer mamul eşyalar %2,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.