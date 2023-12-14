MASAK 'dijital para' mesajları için uyardı...

Cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

14.12.2023 13:01:530
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MASAK 'dijital para' mesajları için uyardı...

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

MASAK'tan yapılan açıklamada, son günlerde Başkanlığa gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" ifadesine yer verildiği bildirildi.

Bu SMS'lerle vatandaşların telefonlarına uygulama indirmelerinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Ya da sözde kısıtlamayı kaldırmalarını sağlamak için yönlendirdikleri belirli internet adreslerine kimlik bilgilerini girmelerini sağlayarak, bu bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, bu mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, cep telefonlarına bu bağlantılardan herhangi bir uygulama indirmemeleri ve bu mesajlardaki bağlantıların yönlendirdiği internet sitelerine kimlik bilgilerini girmemeleri büyük önem taşımaktadır" denildi.

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