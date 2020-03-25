Maske ve kolonya için yeni tedbir!

KOVID-19 salgınında en fazla talep artışı yaşanan maske, kolonya-dezenfektan ve solunum cihazları için gümrük vergisinde düzenleme yapıldı.

Tek kullanımlık tıbbi maske ve solunum cihazlarında gümrük vergisi kalktı. Kolonya ve dezenfektan üretimi için ithal edilen dökme etil alkolden de vergi alınmayacak.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ölümcül salgında en fazla talep artışı yaşanan maske, kolonya-dezenfektan ve solunum cihazları için gümrük vergisinde düzenleme yapıldı.

Tek kullanımlık tıbbi maske ve solunum cihazlarında ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Ayrıca kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi alınmayacak.

Tek kullanımlık tıbbi maskede ilave gümrük vergisi kalktı

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler hariç tutulacak.

Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla "Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi"ne dökme etil alkol eklendi. Böylece, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı.

Solunum cihazların ilave gümrük vergisinden muaf

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.