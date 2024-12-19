Mastercard ve Dgpays dijital ödemede ortaklık kuruyor

İş birliği, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da güvenli, yenilikçi ve kesintisiz ödeme çözümlerine erişimi genişletmeye odaklanıyor.

19.12.2024 15:48:020
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Mastercard ve Dgpays dijital ödemede ortaklık kuruyor

Mastercard, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) genelinde tüketiciler ve işletmeler için dijital ödeme çözümlerinin kullanımını artırmak amacıyla, önde gelen finansal teknoloji sağlayıcılarından Dgpays ile stratejik bir ortaklık yaptığını duyurdu.

Mastercard Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Dimitrios Dosis “Dgpays ile iş birliğimiz, Mastercard’ın işletmelere ve tüketicilere güvenli, sorunsuz ve yenilikçi ödeme çözümleri sunarak dijital ekonomiyi ileriye taşıma hedefinde önemli bir adımdır. Mastercard’ın küresel ağı ile Dgpays’in yerel uzmanlığını birleştirerek, EEMEA bölgesinde ödemelerin yapılma ve deneyimlenme şeklini dönüştürecek bir inovasyon platformu yaratıyoruz. Bu iş birliğinin mümkün olmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne değerli destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu “Mastercard’ın stratejik bir ortak ve yatırımcı olarak şirketimize katılmasından gurur duyuyoruz. Bu önemli dönüm noktası, dijital ödeme alanında inovasyon ve kapsayıcılık konusundaki ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Birlikte erişimimizi genişletmeye ve hem gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarlardaki müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik öncü çözümler sunmaya hazırız. Mastercard’ın eşsiz uzmanlığı ve küresel ağı, bize etkimizi ölçeklendirirken ve dönüştürücü çözümler sunarken çok büyük bir değer katacak.” değerlendirmesinde bulundu.


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