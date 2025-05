Mavi'den yeni ABD adımı

Yurtdışında büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atan Mavi Giyim, ABD’deki varlığını güçlendirmek için ‘Mavi US Retail LLC’ unvanlı yeni bir şirket kuracak. Mavi Giyim yeni kuracağı şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

KAP’ta yer alan açıklama şöyle: “Şirketimizin global büyüme stratejisi doğrultusunda ABD'deki operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından merkezi New York, ABD'de olacak şekilde %100 bağlı ortaklık yapısında "Mavi US Retail LLC" unvanlı bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemleri için Şirketimiz yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

ABD'deki ticari faaliyetlerimiz Mavi Jeans, Inc. tarafından yürütülmeye devam edecek olup, yeni kurulacak Mavi US Retail LLC unvanlı şirketin kiralama, dekorasyon ve pazarlama faaliyetlerinde bulunarak Mavi Jeans, Inc. tarafından yürütülen ticari operasyonları desteklemesi hedeflenmektedir.”