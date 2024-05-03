Mayıs ayı işyeri kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Mayıs ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 60'a yaklaştı.

3.05.2024 10:29:390
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Mayıs ayı işyeri kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak netleşti.

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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