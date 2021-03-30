MB Başkanı Kavcıoğlu: Faiz enflasyonun üzerinde olmaya devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılına ait 89. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı başladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açılış konuşmasında, "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun piyasaya mesajları şöyle:



- Politika faizini, enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.



- Kararlarımızı veri odaklı alacağız.



- Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek.



- Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.



- Yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız.



- TL'nin itibarını sağlayacağız.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, şöyle konuştu: Son 1 yıldır yaşanan pandemi tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda güçlü belirsizlikler yarattı. 2020 ilk çeyreğinde uiygulamaya konan tedbirler tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkiledi. Ülkeler genişleyici parasal politikalar ile hastalığın ekonomi etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalıştı. Genişleyici politikaların yanı sıra alşılamada yaşanan olumlu etkilerle küresel görünümde iyileşme, emtia fiytalrında artış görülmektedir. Ancak devam eden aşılama çalışmalarına karşın belirsizlilklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutmaktadır.

Merkez Bankasının kanunla berilrenmiş görev ve yetkileri çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için para politakası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Para politkası araçlarını uygun şekilde kullanacağız. Oocak enfhlasyon raporunda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uygun yüzde 5’e indirmek ve kalıcı kılmakta kararlı olduğumuzn altını çizmek isterim.