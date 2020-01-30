MB, yıl sonu enflasyon tahmini değiştirmedi

Yılın ilk enflasyon raporu sonuçlarını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Uysal, "2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Enflasyonun bir süre yatay seyrederek, yıl sonu tahminlerine doğru kademeli olarak gerileceğini düşünüyoruz. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini konusunda öngörü sahibiyiz" dedi.

Uysal’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

“Gelişen ülkelerde, ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir.

Türkiye’de kredi büyümesi hız kazandı. Faiz indirimlerine devam ettik.

Enflasyon beklentilerinde belirgin iyileşme sağladık. Kredi faizleri geriledi.

Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkı verdi.

Yılın son çeyreğinden itibaren iktisadi faaliyetin canlandığı görülüyor.

Yurt içi talebin güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.

Cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı seyir göstereceğini tahmin ediyoruz.

“KORONAVİRÜSÜN TİCARET VE EMTİA FİYATLARINA ETKİSİ OLABİLİR“

Çin’deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken. Çin’de bu salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacaktır. Ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olabilir”