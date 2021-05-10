Meclise '18 yaş altı BES kapsamına alınsın' teklifi

AK Parti’nin Meclise sunduğu yeni ekonomi paketine göre, 18 yaşından küçükler de bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek.

10.05.2021 15:58:000
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Meclise '18 yaş altı BES kapsamına alınsın' teklifi

AK Parti yeni ekonomi paketini Meclise sundu. Buna göre 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlarındaki emeklilik birikimlerinin BES’e aktarımına imkan sağlanacak.

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.

Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla, kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak. NTV’de yer alan habere göre, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, tek bir belge haline getirilecek.

Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak.



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