MediaMarkt Türkiye CEO’su Acar: Türkiye’nin geleceğine yatırıma devam

Tuba ilze / [email protected]

2024 yılını güçlü bir büyüme performansıyla tamamladıklarını ifade eden MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, “MediaMarkt Türkiye olarak perakendenin dönüşümüne liderlik ederken Türkiye’nin geleceğine de yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyerek hem geçen yılın değerlendirmesini yaptı hem de önümüzdeki dönem hedeflerini paylaştı.

Globalde hem fiziksel mağazalarının gücü hem de kişiselleştirme stratejileri ile perakende medya tarafında 48 milyon euro ek gelir elde ettiklerini söyleyen Acar, bu başarıda Türkiye’nin de önemli bir payı olduğunu kaydetti. MediaMarkt Türkiye olarak perakendenin dönüşümüne liderlik ederken Türkiye’nin geleceğine de yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Türkiye’nin MediaMarktSaturn Grubu içinde Almanya’dan sonra satış performansı en yüksek ikinci ülke konumuna yükseldiğini belirten Acar, “2021 yılından bu yana sektördeki liderliğimizi koruyoruz. 102 mağazamız, 4 bin çalışanımız ve 8 milyon MediaMarkt Club üyemizle Türkiye’nin en çok tercih edilen elektronik perakendecisiyiz” dedi. Acar, şirketin 2027 yılına kadar tüm kategorilerde ve tüm satış kanallarında müşterilerin ilk tercihi olmayı hedeflediğini vurguladı.

2025’te 1 trilyon TL’lik pazar

Türkiye tüketici elektroniği pazarının 2025 yılında 1 trilyon TL’yi aşmasının beklendiğini belirten Acar, MediaMarkt’ın hem dijital hem fiziksel kanallarda yatırımlarını bu öngörüye göre şekillendirdiğini söyledi. Şirketin “Deneyim Şampiyonluğu” vizyonuyla hareket ettiğini vurgulayan Acar, “Müşterilerimizin yüzde 43’ü omnichannel alışveriş yapıyor, harcamaların yüzde 61’i bu kanallardan geliyor” dedi.

Omnichannel stratejisinin merkezinde yer alan MediaMarkt mobil uygulamasının etkisini artırmaya devam ettiğini söyleyen Acar, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde uygulama üzerinden yapılan satışların dijital gelirler içindeki payının yüzde 41’e çıktığını, satışların ise yüzde 208 oranında arttığını belirtti.

“Yerli üretime ve döngüsel ekonomiye destek oluyoruz”

Kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY’ı MediaMarkt kalitesi ve güvencesiyle tüm kanallarda müşterileriyle buluşturduklarını söyleyen Acar, yerli üretime destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Özellikle sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkan yenilenmiş cihazlara talebin Türkiye’de de günden güne arttığına işaret eden Acar, “Bu evrimin Türkiye’deki öncülerinden biri olarak, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek onlara ikinci bir hayat veriyor ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. “Daha İyiye” vizyonumuzla yenileme amacıyla 200 bin eski cihazı ekonomiye kazandırdık ve 27 bin yenilenmiş cihazı yeniden tüketicilerle buluşturduk” dedi.

Teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak bizim için bir sosyal sorumluluk değil, müşteri deneyim yolculuğunun bir parçası diyen Acar, “Blindlook teknolojisiyle mağazalarımızda yapay zekâ teknolojisini kullanarak görme engelli bireylere yönelik sesli destek çözümleri sunuyoruz. Tüm mağazalarımızda sesli yönlendirme sistemi mevcut. Bu teknolojiyle bugüne dek 46 bin görme engelli bireye ulaştık” dedi.