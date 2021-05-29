MediaMarkt, Van'daki ilk mağazasını açtı

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar, "8'i kadın olmak üzere 20 kişiye istihdam sağlayacağız. Binlerce teknolojik ürünü Van ve çevresindeki teknolojiseverlerle buluşturacağız" dedi.

29.05.2021 11:05:000
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MediaMarkt, Van'daki ilk mağazasını açtı

MediaMarkt, Van’daki ilk mağazasını Van AVM'de hizmete açtı. MediaMarkt açıklamasına göre, son 1 haftada Türkiye'de iki mağaza açılışı gerçekleştiren şirket, böylece Türkiye'deki mağaza sayısını 83'e çıkardı.

Mağazalarında akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden bilgisayarlara, tabletlere ve daha birçok kategoride binlerce ürün sunan MediaMarkt, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda ülkedeki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor.

Marka, Van'daki ilk mağazasını Van AVM'de açtı. Bu hafta içinde Mersin'de de mağaza açılışı gerçekleştiren MediaMarkt Türkiye, böylece son bir haftada iki mağaza yatırımını hayata geçirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, şunları kaydetti:

"8'i kadın olmak üzere 20 kişiye istihdam sağlayacağımız 1.310 metrekare büyüklüğündeki mağazamızda binlerce teknolojik ürünü Van ve çevresindeki teknolojiseverlerle buluşturacağız. Bu şekilde tüketicimiz, geniş mağazamızda ürünleri test ederek ve görerek almanın keyfini yaşayacak. Biz teknolojiseverlere en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz ve bugün Van’daki ilk mağazamızın açılışına katılan Vanlı teknolojiseverler de bu hedefimize ilerlerken bizim en büyük destekçimiz olacak. Pandemi koşullarında dahi bizi yalnız bırakmayan Vanlılara teşekkür ederiz."

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