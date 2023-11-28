Medicana, yurt dışında halka arz hedefliyor

Kriz döneminde yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini söyleyen Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı DR. HÜSEYİN BOZKURT’un hedefi, yurt dışında halka açılmak.

28.11.2023 14:50:050
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Medicana, yurt dışında halka arz hedefliyor

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt’la son dönemdeki önemli yatırımlarını ve yeni dönem hedeflerini konuştuk...

Ayçe Tarcan / atarcan@capital.com.tr

Capital Ekim 2023 sayısından

Türkiye’nin en büyük 3’üncü özel sağlık grubu Medicana’nın yönetim kurulu başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, sağlık sektöründe yabancı ortağı olmayan tek grup olduklarını söylüyor.

İlk Ömür Hastanesi’yle sektöre giren Bozkurt, eğitim alanındaysa MBA okulları ve Fenerbahçe Üniversitesi’nin sahibi. Geçtiğimiz ay açtıkları Medicana Ataköy Hastanesi’yle grubunun hastane sayısını 15’e çıkardığını söyleyen Bozkurt, yıl sonuna kadar Zincirlikuyu ve Bosna’da iki hastane daha açmayı planlıyor.

Tüm sıkıntı ve krizlere rağmen yatırımlara ve büyümeye devam ettiklerini anlatan Bozkurt, bu yıl yeni hastane ve okul yatırımlarıyla iki kattan fazla büyüyerek 12,5 milyar TL ciroyu yakalayacaklarını söylüyor.

Sağlık turizminde Türkiye’nin potansiyelinin gerisinde kaldığını düşünen Bozkurt, sektörde fiyatların Avrupa ve Amerika’nın 5’te 1’i seviyesinde olduğuna dikkat çekiyor. 

Bozkurt, orta vadede en önemli hedefinin yurt dışında halka açılmak olduğunu belirtiyor. Dr. Hüseyin Bozkurt’la son dönemdeki önemli yatırımlarını ve yeni dönem hedeflerini konuştuk...

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