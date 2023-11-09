Yurt dışında halka arz hedefliyoruz

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Kriz döneminde yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini söyleyen Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı DR. HÜSEYİN BOZKURT’un hedefi, yurt dışında halka açılmak. Sağlık sektöründe yabancı ortağı olmayan tek grup olduklarını söyleyen Bozkurt, yıl sonuna kadar 3 yeni hastaneye yaptıkları toplam yatırımın 400 milyon doları bulacağını belirtiyor. Bu yıl ciroyu 2’ye katlayacaklarını söyleyen Bozkurt, “Geçen yıl MBA okullarıyla birlikte grubun toplam cirosu 6 milyar TL’yi geçti. Bu yıl sonunda ciromuz 12,5 milyar TL olacak” diyor.

Türkiye’nin en büyük 3’üncü özel sağlık grubu Medicana’nın yönetim kurulu başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, 35 yıldır sağlık sektörünün içinde. İlk Ömür Hastanesi’yle sektöre giren Bozkurt, eğitim alanındaysa MBA okulları ve Fenerbahçe Üniversitesi’nin sahibi. Geçtiğimiz ay açtıkları Medicana Ataköy Hastanesi’yle grubunun hastane sayısını 15’e çıkardığını söyleyen Bozkurt, yıl sonuna kadar Zincirlikuyu ve Bosna’da iki hastane daha açmayı planlıyor. Tüm sıkıntı ve krizlere rağmen yatırımlara ve büyümeye devam ettiklerini anlatan Bozkurt, “5-6 yıl sonra en az 30 hastanesi olan bir grup olacağımızı tahmin ediyorum” diyor. Geçen yılı grup olarak 6 milyar TL ciroyla kapattıklarını bu yılsa yeni hastane ve okul yatırımlarıyla iki kattan fazla büyüyerek 12,5 milyar TL ciroyu yakalayacaklarını söyleyen Bozkurt, tıp fakültesi açmayı planlıyor. Sağlık turizminde Türkiye’nin potansiyelinin gerisinde kaldığını düşünen Bozkurt, sektörde fiyatların Avrupa ve Amerika’nın 5’te 1’i seviyesinde olduğuna dikkat çekiyor. Bozkurt, “Sağlık turizminin potansiyeli fazla, önümüzdeki dönemde sektör büyümeye devam edecek” diye konuşuyor. Yeni açtıkları Medicana Ataköy hastanesiyle yıl sonuna kadar açmayı planladıkları Zincirlikuyu ve Bosna hastanelerine yapacakları yatırımın 400 milyon doları bulacağını söyleyen Bozkurt, orta vadede en önemli hedefinin yurt dışında halka açılmak olduğunu belirtiyor. “Yabancı ortağı olmayan tek grubuz” diyen Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt’la son dönemdeki önemli yatırımlarını ve yeni dönem hedeflerini konuştuk:

Kaç yıldır sağlık sektöründesiniz?

Okuldan mezun olduğumdan beri sağlık sektöründeyim. Yaklaşık 35 yıl oldu. Bunun 32 yılı hastanecilikle, geri kalan 3 yılı diş hekimliğiyle geçti.

İlk hastaneniz hangisiydi?

İlk hastanem kurucu ortaklarından olduğum Ömür Hastanesi’ydi. Sonra Hayat ismiyle kendi hastanelerimizi açmaya başladık. Daha sonra Türkiye’de sağlık turizminin geleceğini öngörerek ve uluslararası bir marka olabileceğimizi düşünerek ismimizi Medicana olarak değiştirdik. O zamanki öngörümüzde bugün ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Çünkü biz sağlık turizminin potansiyelini ve Türkiye’de çok büyüyeceğini daha o yıllarda öngördük. Bu yönde büyüme kararımızı alarak yatırımlarımızı yaptık.

30 yılda sağlık sektöründe hangi noktaya geldiniz?

İlk hastanemizi açarken 170 kişiyle başladık. Şu anda 1.500’ü doktor, 3 binden fazlası hemşire olmak üzere 12 bine yakın çalışanımızla hem sağlık hem eğitim sektöründe hizmet veriyoruz. Eğitim sektöründe MBA okullarımız ve Fenerbahçe Üniversitemiz bulunuyor.

Toplam kaç hastaneniz var?

Şu anda yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızla büyüyoruz. Medicana Ataköy’le grubumuzun hastane sayısı 15’e yükseldi. Önümüzdeki aylarda Zincirlikuyu hastanemizi açacağız.

Yıllık hasta sayınız nedir?

Yıllık hasta sayımız 4 milyonun üzerinde. Grup olarak hedefimiz herkes için ulaşılabilir bir sağlık hizmeti vermek. Bu nedenle hastanelerimizde SGK geçerli. Özel sigortalı hastalara da bakıyoruz.

Sağlık sektöründe rakiplerinizden nasıl ayrışıyorsunuz?

Biz grup olarak sağlık turizminde ağır vakalara bakıyoruz. Kanser, kalp cerrahisi, organ nakli, ilik nakli gibi rahatsızlığı olan ağır vakalar bizim hastanelerimizi tercih ediyor. Aynı zamanda bizim için çok önemli bir diğer konu da yatırımlarımızı çok önceden planlamamız oluyor. Son dönemde pandemi ve depremden dolayı hastanelerimizin inşaatları gecikti, ancak biz yolumuzdan sapmadık ve yatırımlarımıza devam ettik. Bu da hızlı büyüme sağladı. Ben ülkeme güvendim ve yatırım yaptım. Her krizin bir fırsat barındırdığına inanıyorum. Şu ana kadar grup olarak hep böyle düşündük. Yaptığımız hastane yatırımları uzun vadeli olarak hesaplanarak yapılmış yatırımlar. Yatırımlarımızı günlük olarak planlamıyoruz. Yeni yatırımlarımızı da bu şekilde planladık. Sadece sağlıkta değil eğitim alanında da MBA okulları ve Fenerbahçe Üniversitesi gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Bunları da sağlık sektöründe olduğu gibi aynı bakış açısıyla hayata geçirdik.

Grubunuzu büyüten başka önemli stratejiler oldu mu?

1992 yılında açtığımız Beşyüzevler’deki hastanenin ardından Avcılar’ı, sonra da Çamlıca’yı açtık. Bahçelievler ve Haznedar’ın ardından ilk büyük hastanemizi ise İstanbul’un merkezinde değil Beylikdüzü’nde hayata geçirdik.

Neden?

Maliyetlerden dolayı İstanbul’un merkezinde değil periferisinde büyümeyi seçtik. Sonra da İstanbul dışına çıkmaya karar verdik. Yatırım için İzmir’i tercih ettik ancak İzmir’de başarılı olamadık. Sonra yatırım için Ankara’ya gittik. Ankara’da başarılı olunca Anadolu’da yatırımlarımıza devam etmeye karar verdik. Ankara’dan sonra Samsun, Konya ve Sivas hastanelerimizi açtık. Günün sonunda baktık ki İstanbul’da küçük kalmışız. Tekrar İstanbul’a yatırım yapmaya karar verdik. İyi ki de İstanbul’a dönmüşüz. İstanbul’a dönünce Anadolu Yakası’nda Kızıltoprak’taki hastanemizi açtık. Daha sonra Bursa ve İzmir hastanelerini açtık. İzmir’in ardından da Ataşehir hastanemiz faaliyete başladı. Çok yakındaZincirlikuyu’yu açacağız.

Yurt dışında hastane açma planınız var mı?

Evet, bundan sonraki birkaç projemizden sonra Türkiye’deki yatırımlarımızı bitiriyoruz ve yurt dışı yatırımlarına ağırlık vermeyi planlıyoruz. İlk yurt dışı yatırımımız Bosna’da olacak.

Bosna’daki hastaneyi ne zaman açmayı planlıyorsunuz?

Bosna hastanemizin inşaatı bitmek üzere. Yetiştirebilirsek yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Bosna’daki hastanemiz açılırsa yıl sonuna kadar toplam hastane sayımız 17 olacak.

Neden Bosna’dan yurt dışına açılıyorsunuz?

Daha önce yurt dışı yatırımımıza Rusya’da başlama kararı aldık. Hatta bir hastane grubuna ortak olacaktık. Ancak Rus uçağı Türkiye’de düşünce ve iki ülke arasındaki ilişkiler açılınca Rusya pazarından çekilmek zorunda kaldık. Ardından Rusya’dan yönümüzü Ukrayna’ya döndük. Ukrayna’da hastane yatırımımıza başlıyorduk ki savaş çıktı. Kazakistan’da da aynı şekilde oldu ve planladığımız yatırımı hayata geçiremedik. Baktığınızda Orta Doğu’da da sorunlar var. Romanya’da bir yerle anlaşıyorduk yine kısmet olmadı. Sonuçta şu an Bosna kısmet oldu. İlerleyen süreçlerde başka ülkeler de planlarımız arasında yer alacak.

Yurt dışında Bosna’dan sonra sırada hangi ülkeler var?

Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz.

Yurt dışında büyüme stratejiniz ne olacak?

Satın alma ya da sıfırdan hastane binası inşa etme şeklinde olabilir. Yurt dışında organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Son 3 yılda sağlık sektörüne ne kadar yatırım yaptınız?

Sağlıkta kazandığımızı sağlığa yatırıyoruz. Ataşehir ve İzmir hastanelerimizin yatırımları 200 milyon doların üzerinde oldu. Çeşme’deki hastanemiz içinse 40 milyon dolar civarında bir yatırım yaptık.

Yeni açılacak hastanelerin maliyeti ne olacak?

Ataköy, Zincirlikuyu ve Bosna hastanelerimizin toplam yatırım bedeli 400 milyon dolar seviyesinde.

Bu kadar büyük yatırımlar için ortak aldınız mı?

Yabancı bir ortağımız yok. Hatta Türkiye’de yabancı ortağı olmayan tek sağlık kuruluşuyuz.

Geçen yılı nasıl kapattınız? Bu yıl için ciro hedefiniz nedir?

Geçen yıl sağlıkta 5,5 milyar TL’ye yakın bir ciromuz oldu. Bu yıl da hedefimiz 11 milyar TL’yi geçen bir ciro yakalamak. Sağlık ve eğitim toplam ciromuzsa geçen yıl 6 milyar TL oldu. Bu yılsa grup ciromuz 12,5 milyar TL olacak. 2024 için ciro hedefimizse 24 milyar TL.

Sağlıkta 5 yıl sonrası için hedefiniz nedir?

Yurt dışı yatırımlarımızla birlikte 5-6 yıl sonra hastane sayımızın en az 30’a çıkacağını tahmin ediyorum.

5 yıl sonrası için başka hedefleriniz var mı?

Şartlar uygun olursa hedefimiz yurt dışında halka arz yapmak.

Ortak arıyor musunuz?

Finansal kaynak olsun diyerek bir yatırımcı aramıyoruz, buna ihtiyacımız yok. Ancak dünyada global bir oyuncu olmamızı sağlayacaksa ve kuruma katkı sunacaksa yabancı ortaklıkları düşünebiliriz.

Neden sağlıktan sonra yatırımlarda eğitime yoğunlaştınız?

Her meslek kutsal ancak eğitim ve sağlık çok farklı bir konumda. Biri insanın geleceğine biri sağlığına dokunuyor. Bu nedenle bu iki alanı çok önemsiyorum. Medicana Bilimler Akademisi (MBA) okullarımız var. K12 düzeyinde eğitim veriyoruz. Anaokulundan liseye kadar öğrenciler eğitim alabiliyor. Bir de Fenerbahçe Üniversitemiz var. Bir öğrenci MBA’da okuyup kazandığı takdirde yükseköğrenimine Fenerbahçe Üniversitesi’nde devam edebiliyor. Ayrıca üniversitemizde sağlık elemanı yetiştiriyoruz. Dileyen mezunlarımız Medicana’da çalışmaya devam ediyor. Pek çok öğrencimiz hastanelerimizde çalışma imkânı bulabiliyor.

Okullarda hedefiniz ne?

Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş ve Sivas’ta toplam 14 kampüsümüz var. Hedefimiz 100 kampüse ulaşmak. MBA ile Türkiye’nin lider eğitim kurumu olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönem için üniversiteyle ilgili yeni bir planınız olacak mı?

Hedefimiz üniversitemizin tıp fakültesini açmak. Tıp fakültesiyle birlikte doktor, diş hekimi ve hemşireleri de kendimiz yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda üniversitemizde en önemli amaçlarımızdan biri dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek. Fenerbahçe Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almasını hedefliyoruz.

Yeni bir sektöre daha girecek misiniz?

Bizim ilaç ve sağlık malzemesi tedariki sağlayan bir lojistik firmamız var. Ayrıca yeni kurduğumuz catering, temizlik ve güvenlik alanlarında hizmet veren FSS firmamız var. Hastanelerimiz ve okullarımızın bu konudaki ihtiyaçlarımızı sağlayıp ardından bu hizmetleri diğer firmalara da vermeyi planlıyoruz. Bu bağlamda eğitim ve sağlık dışında, kendi işimizle doğrudan bir bağı olmayan yeni bir sektöre girmeyi düşünmüyoruz.



MEDICANA’NIN BÜYÜME STRATEJİSİ



İstanbul’un periferisi ve Anadolu’da büyüdükten sonra İstanbul’un merkezinde büyük hastane yatırımlarını hayata geçirdik. Eğitimde hedefimiz MBA okullarının 100 şubeye ulaşmasını sağlamak. Yıl sonuna kadar Zincirlikuyu ve Bosna’da yeni hastane açacağız. Toplam 17 hastaneye ulaşacağız. Yurt dışı yatırımlarımızla 5-6 yıl sonra en az 30 hastanesi olan bir grup oluruz. Sağlık turizminde ağır vakalara bakıyoruz. Bu nedenle yabancı hasta sayımız fazla. Yurt dışında halka arz hedefliyoruz. Medicana Ataköy’le hastane sayımız 15’e yükseldi. Yıllık 4 milyon hastamız var. Geçen yılı grup olarak 6 milyar TL’yle kapattık, bu yıl hedefimiz 12,5 milyar TL. 2024’te toplam ciromuz 30 milyar TL olacak. 1.500’ü doktor, 3 binden fazlası hemşire olmak üzere eğitim ve sağlık sektörlerinde 12 bine yakın çalışanımız var. Yabancı ortağı olmadan büyüyen tek özel sağlık grubuyuz. Global büyümemizi sağlayacak ortaklıklara açığız.









“BİN HEKİMLE GÖRÜŞTÜK”



TECRÜBE Ben hekimim ve sağlık sektöründe kalifiye personelin istihdamı konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübem var. Bu nedenle her zaman en önemli önceliğim sektörü bilen, çok deneyimli bir kadro oluşturmak. Doktorlarımızın yüzde 80’i profesör ve doçent. Hepsi alanlarında uzman isimler. Ataköy hastanemiz için yaklaşık 1.000’in üzerinde hekimle görüştük. Hepsi birbirinden deneyimli arkadaşlar ve seçim yaparken çok zorlandık.



YENİ İSTİHDAM En yeni açtığımız Ataköy hastanemiz şu anda 100 hekim ve 1.000 çalışanla hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde çalışan sayımız giderek artabilir.











“CİRONUN YÜZDE 50’SİNİ DÖVİZDEN KAZANMAK İSTİYORUZ”



PAZAR HACMİ Sağlık sektöründe yabancı hasta cirosunun yaklaşık 1-1,5 milyar dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye’de bir turistin bıraktığı döviz ortalama 600-700 dolarken yabancı bir hastanın bıraktığı 7-8 bin dolar seviyesinde. Sağlık turizmi için gelen yabancı turist normal bir turisttin yaptığı harcamanın birkaç katından daha fazla döviz bırakıyor.



POTANSİYEL BÜYÜK Türkiye’de hem kamu hem özel sektör, sağlık sektörüne çok iyi yatırım yaptı. Türkiye bugün sağlıkta çok iyi konumda olmasına rağmen sağlık turizminde istediği yerde değil. Çok daha iyi yerlere gelebilir.



FİYATLAR 5’TE 1’İ Türkiye sağlık sektöründe pek çok ülkeye göre çok iyi konumda ve fiyatlar diğer ülkelere göre çok uygun. Bizim fiyatlarımız sağlık sektöründe ABD, İngiltere, Almanya fiyatlarının neredeyse 5’te 1’i seviyesinde. Hastalar İngiltere ve Amerika’da birkaç yıl sonraya ameliyat günü alabiliyor.



YURT DIŞI YATIRIMLAR Türkiye’de her geçen gün yabancı hasta sayısı artıyor. Bizim de grup olarak hedefimiz, toplam ciromuzun yüzde 50’sini döviz cinsinden kazanmak. Bunu sadece ülkemize yabancı hasta getirerek değil yurt dışında da yatırım yaparak sağlamayı amaçlıyoruz.







