Mediterra, Arkel’in satış sürecini tamamladı

Mediterra, Türkiye’nin ileri teknoloji asansör kontrol sistemleri ve komponetlerinin küresel çapta tanınan tasarımcısı ve üreticisi Arkel’in satışını başarılı bir şekilde tamamladığını duyurdu.

Arkel’in yüzde 100 hissesinin Investment AB Latour iştiraki olan Innovalift AB’ye satışı, 16 Temmuz 2024’te imzalanan nihai anlaşmanın ardından gerekli tüm yasal onayların alınmasıyla 23 Ocak 2025’te İstanbul’da tamamlandı.

Mediterra Ortağı Cenk Coşkuntürk, Arkel’e şirketin yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip ürün yelpazesi ile güçlü büyüme potansiyelini dikkate alarak yatırım yaptıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Yatırım dönemimiz boyunca Arkel, güçlü yönetim ekibi ile önde gelen global bir oyuncuya dönüşerek stratejik vizyonumuzu gerçekleştirdi. Şirket, kurulumu kolay ve patentli ürünlerin piyasaya sürülmesi ile Avrupa ve Hindistan pazarlarına giriş başta olmak üzere birçok başarıya imza attı. Yatırım yolculuğumuz boyunca verdikleri sınırsız destekleri, vizyonumuza olan inanç ve bağlılıkları için ortağımız Melih Küçükçalık’a ve başta Cenk Ceylan olmak üzere yönetim ekibine teşekkür ederiz. Arkel’in alanında saygın İsveç merkezli yatırım grubu Latour’un iştiraki olan Innovalift AB tarafından satın alınması, şirketin yüksek kalitede bir işletmeye dönüşümü ve son dönemdeki ekonomik politika değişikliklerinin ardından yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini ortaya koymaktadır.”

Arkel Kurucu Ortağı ve Hissedarı Melih Küçükçalık ise “Çalışma arkadaşlarım ve Mediterra ekibi ile Arkel’in geleceği için birçok önemli yapı taşını inşa ettiğimize inanıyorum. Bu köklü şirketin güçlü potansiyeliyle daha da büyük başarılara ulaşacağına gönülden inanıyorum” değerlendirmesi yaptı.

Arkel CEO’su Cenk Ceylan da şunları söyledi: “Mediterra’nın yatırım dönemi boyunca Arkel’in yolculuğunun bir parçası olmak benim için büyük bir onurdu. Bu başarılı yolculuğu birlikte tamamlamamızda desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza, Melih Küçükçalık’a, Mediterra ortaklarına ve Mediterra ekip üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bağlılıkları, olağanüstü performansları ve başarılarımıza katkılarından dolayı Arkel yönetim ekibine özel bir teşekkür etmek isterim. Arkel’in Innovalift grubu ve Latour’un bir parçası olarak güçlü adımlarla ve sinerjilerle başarıyla yolunda ilerlemeye devam edeceğine gönülden inanıyorum. Yeni hissedarlarımızı ve kardeş şirketlerimizi içtenlikle karşılıyorum.”