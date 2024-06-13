Mehmet Şimşek paylaştı: Tarihi yüksek seviye

Şimşek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin tarihi yüksek seviyeye çıktığını belirterek, "Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi" ifadesini kullandı.

13.06.2024 16:25:220
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Mehmet Şimşek paylaştı: Tarihi yüksek seviye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin tarihi yüksek seviyeye çıktığını belirterek, "Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi." ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek'in paylaştığı notlar şöyle:

-Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye.

* 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi.

* Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.

* Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.

* Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi.  

* Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.








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